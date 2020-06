El PSOE pide la limpieza de la zona de la antigua vía de la vagoneta

El Grupo Municipal Socialista (GMS) denuncia que el Ayuntamiento de Alicante "hace 'oídos sordos' a las reclamaciones vecinales ante la suciedad que se acumula en los terrenos de la antigua vía de la vagoneta, que se ha convertido en un foco insalubre que incluso ha afectado la salud de vecinos y vecinas de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís".

El PSOE señala que el Ayuntamiento "tiene la responsabilidad sobre la limpieza de terceros, según el artículo 5.1 de la ordenanza de Limpieza, que detalla que podrán realizarse subsidariamente los trabajos de limpieza que correspondan a particulares, imputándoles a éstos los costes de los servicios prestados y sin perjuicios de las sanciones exigibles".

Paco Sanguino afirma que "la única gestión que se ha producido en el área de Limpieza en todo un año de mandato, ha sido tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido una modificación de contrato incoherente, precipitada y que no responde a la realidad de esta ciudad, ya que zonas como el futuro centro médico del Garbinet disponen de servicio de limpieza, mientras que el entorno de barrios como Florida o Ciudad de Asís están abandonados entre ratas y parásitos, que ponen en riesgo la salubridad de la zona. Si el Ayuntamiento quiere dotar la zona de pasos provisionales para conectar los barrios, no tiene ninguna lógica que no prevean la necesidad de limpieza de los mismos, porque el aspecto que ofrece en la actualidad ya no solo daña la imagen del entorno, sino que puede afectar a la propia ciudadanía".

El Grupo Socialista pide "supervisión de la zona, que no existe a día de hoy, ya que la Concejalía de Limpieza, que dirige el señor Manuel Villar, ni siquiera ha realizado los requerimientos oportunos para que el titular de los terrenos -Adif- mantenga este sector en condiciones y que no afecten a la salud y seguridad de los vecinos".