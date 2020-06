Fase 3 en Alicante, Valencia y Castellón: Los desplazamientos que están permitidos

La Comunidad Valenciana ya está en la fase 3, lo que permite ampliar los aforos máximos de manera significativa y la dimensión de los grupos en determinadas actividades, entre otras medidas. Con el avance en el plan de desescalada también se libera una de las restricciones más esperadas como es la movilidad entre las tres provincias -Alicante, Valencia y Castellón- que conforman la autonomía.

De esta forma, se permite la circulación por las diferentes unidades territoriales que componen la Comunidad. No obstante, el desplazamiento a otras partes del territorio nacional como puede ser Murcia o Madrid todavía no está permitido. Sólo se podrá realizar por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad.



El primer día de la fase 3, en el que ya se han podido hacer desplazamientos entre provincias de la Comunidad, ha dejado imágenes como la que se ha podido observar en calas emblemáticas de la provincia de Alicante como, por ejemplo, la de la Granadella. Y es que muchas cuadrillas de amigos, en especial de Valencia, han preferido no esperar al fin de semana y desplazarse hasta las calas de la Marina Alta, unas de las más bellas del litoral, en busca de "distancia social". No obstante, la situación que se encontraron fue muy distinta dado que la cala más conocida de Xàbia rozaba el completo y la imagen no distaba mucho de la de un 15 de junio de años anteriores.