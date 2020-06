El estado de alarma decretado por el Covid-19 restó casi 800.000 pasajeros al TRAM de Alicante en mayo

Los tranvías de la red del TRAM de Alicante transportaron en mayo a 182.042 personas, 778.339 menos que en el mismo periodo de 2019, lo que significa un descenso del 81,04%.El estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus ha provocado una disminución histórica, lógica dado el confinamiento de las personas en sus casas, la inexistencia de reservas turísticas y las restricciones en la movilidad de la ciudadanía.

En mayo, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sumó entre el TRAM de Alicante y Metrovalencia un total de 1.167.301 de viajeros, que representan un descenso del 83,65% respecto al mismo mes de 2019.

La Línea 2, que une Luceros con San Vicente del Raspeig, fue la más utilizada con 71.844 personas (un descenso del 81,33% respecto a mayo de 2019); seguida de la Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, con 44.233; la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, con 28.446; la Línea 4, que se desplaza desde Luceros hasta Plaza La Coruña, con 27.406; y, finalmente, la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, con 10.113 clientes y clientas. La Línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, se cerró de manera temporal, el 19 de marzo, por lo que no tuvo desplazamientos en mayo. Hoy ha vuelto a abrir.

El viernes 29 fue el día que en que más movimientos se produjo hasta llegar a los 11.108 usuarios, y el que menos fue el domingo día 3, con 1.070 pasajeros y pasajeras.

Por estaciones, Luceros, una vez más, lideró el 'ranking' con 24.481 personas. La siguieron Mercado, con 17.764, y en tercera posición Benidorm, con 12.065. En la cuarta posición se situó San Vicent del Raspeig, que registró 11.433 movimientos, en quinto lugar se encuentra la estación El Campello, con 9.073 y en sexto Marq-Castillo, con 8.750 personas usuarias.

Al existir la posibilidad de comprar y validar los títulos de transportes en el interior de las unidades del tranvía, tren-TRAM y tren convencional, las ventas y validaciones de billetes en ruta se concretaron en 3.417 viajes.