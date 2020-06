La Comunidad no limitará la entrada de turistas procedentes de otras autonomías

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo que la Comunidad Valenciana no limitará la entrada de turistas procedentes de otras autonomías españolas, porque a su juicio no se trata de una medida acertada y además el Consell no tiene capacidad legal para poder llevarla a cabo. Con la finalización del Estado de Alarma, ha recordado, "se levantan las limitaciones de movilidad", por lo que no se puede, ni tampoco se debe, ha insistido, impedir la llegada de personas desde otras comunidades autónomas. No obstante, ha apelado de forma reiterada a "la responsabilidad" de toda la sociedad para evitar en la máxima medida posible que haya rebrotes de coronavirus.

Puig se ha pronunciado en estos términos en la comparecencia que ha realizado ante los medios de comunicación después de la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los restantes dirigentes autonómicos, en la que el jefe del Ejecutivo central les ha transmitido entre otros aspectos la decisión de adelantar al 21 de junio la apertura de fronteras, lo que permitirá la entrada de turistas extranjeros. Ha sido la última reunión realizada de manera telemática, ya que el próximo encuentro, previsto ya para el mes de julio, se llevará a cabo de forma presencial salvo que las circunstancias lo impidieran.

Preguntado en varias ocasiones por esta cuestión, el jefe del Consell ha insistido en que sin el Estado de Alarma los ciudadanos tienen libertad de movimientos por todo el territorio nacional y que, además, "la Comnunidad Valenciana no tiene capacidad legal" para impedir la entrada a personas procedentes de otras autonomías. Ha dicho que, en todo caso, si hay rebrotes de covid-19, la respuesta debe ser la detección precoz del foco y el seguimiento a los contactos de las personas contagiadas para controlar la enfermedad. Es consciente, ha reconocido, de que esto implica un riesgo, pero que "una sociedad sin riesgos no existe" y que de lo que se trata en todo caso es de que "podamos reaccionar cuando haya algún caso".

Tampoco habrá una especial vigilancia, más allá del seguimiento sanitario, en zonas de gran afluencia turística como son las costas de la provincia de Alicante. "No se trata de militarizar las playas", ha dicho, sino de ser responsables y "ser conscientes de que el virus está ahí", al tiempo que ha hecho hincapié en su confianza en la población para seguir todas las medidas de precaución como la distancia social y la higiene de manos. Respecto al personal que la Generalitat contratará para las playas, ha explicado que su cometido será dar apoyo a la plantilla habitual que tenga ya cada ayuntamiento, así como ofrecer información. "Van a ser una imagen positiva de la Comunidad", ha recalcado. No obstante, su función exacta puede variar entre una localidad y otra porque "hay ideas diferentes en cada municipio", así como necesidades distintas de personal.

La fase 3 avanzada que comienza este lunes, que en algunos aspectos va más allá que la "nueva normalidad", tendrá una duración por ahora indefinida en la práctica, aunque el 21 de junio termine el Estado de Alarma, ya que "no podemos decir que todo es irreversible, desgraciadamente", al continuar estando presente el virus. Así, gran parte de las medidas recogidas en esta fase seguirán vigentes, aunque la novedad más destacada será la libertad de movimientos. Puig ha indicado que la intención de la Generalitat era que se permitiera la movilidad entre la Comunidad y todas las provincias limítrofes -Murcia, Albacete, Cuenca, Teruel y Tarragona-, así como con las islas Baleares, pero que el Ministerio rechazó esa posibilidad, por lo que habrá que esperar una semana más.

Campaña intensiva de vacunación de la gripe

Ximo Puig ha explicado que una de las propuestas que ha hecho en la Conferencia de Presidentes ha sido la realización de una campaña intensiva de vacunación de la gripe a partir del otoño, a todos los grupos de riesgo de la población y en mayor cantidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Ha manifestado que es demasiado aventurado aseverar que ésa podría ser una herramienta de prevención contra el coronavirus, pero que de todos modos "mal no parece que va" y puede contribuir a que el problema del covid-19 en el futuro no sea mayor.

También ha pedido "la institucionalización" de las Conferencias de Presidentes, de forma que se conviertan en un instrumento habitual en la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Estas reuniones, en su opinión, "muestran que España puede funcionar de manera más federada y coordinada", y en un clima "alejado de la crispación, con cogobernanza y corresponsabilidad". Por ello, ha avanzado que pedirá avanzar en el desarrollo de reglamentos que articulen unos encuentros en los que "todas las miradas territoriales aportan". Además, ha reivindicado de nuevo una solución al problema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

Puig ha insistido en que este "es el momento de intensificar la reactivación" tras el letargo que ha supuesto la crisis sanitaria y ha recordado que en los días álgidos de la pandemia llegó a haber 2.189 personas con covid-19 ingresadas en los hospitales de la Comunidad y ahora son 110 los pacientes, de los cuales únicamente 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Unas cifras que reflejan, tal y como ha insistido, en que "el virus está controlado pero continúa estando ahí fuera", por lo que ha apelado a la "prudencia", pero también a "evitar alarmismos innecesarios" y a seguir recuperando poco a poco la normalidad. "Nos queda mucho camino aún", pero "necesitamos reactivarnos y superar una crisis profunda", ha insistido.