La Policía Local organiza inspecciones y controles de aforos para garantizar la seguridad en la fase 3 de la desescalada en Alicante

El último empujón. La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante ha adaptado el último dispositivo que va a organizar, a partir del próximo lunes, para hacer cumplir las medidas decretadas por el Gobierno cuando la ciudad entre en la fase 3 de la desescalada.

El operativo de la Policía Local prevé inspecciones, vigilancia en las zonas turísticas y de mayor aglomeraciones, las playas, mercadillos, los parques, establecimientos de hostelería y restauración, y en las zonas comerciales con controles de aforos para hacer frente al covid-19. En dichas zonas del comercio, los agentes policiales comprobarán con vigilancia que la actividad en los establecimientos y locales minoristas y de prestación de servicios, no sobrepasan el aforo del cincuenta por ciento.

Con respecto a los parques infantiles la Generalitat Valenciana ha autorizado su apertura con un aforo de hasta un 30%, y los agentes realizarán controles para que se cumpla esta medida, evitando que se junten más personas y niños de los permitidos en las zonas infantiles.

La Policía recuerda que aunque ya no hay franjas horarias, «los grupos de personas están limitados a un máximo de veinte, no se podrán realizar aglomeraciones de personas en la vía pública». Los efectivos velarán también por el cumplimiento del uso de la mascarilla y los obligados distanciamientos sociales. Además se controlará la actividad de visita a monumentos y otros equipamientos culturales no superan la mitad del aforo autorizado.

Con respecto a los establecimientos de hosteleri?a y restauracio?n, la Policía Local va a inspeccionar que en la apertura al público para consumo en el local que no se supere el 50% de su aforo. En las terrazas queda limitado al 75% de las mesas permitidas y se deberá garantizar para el consumo en barra una separación mínima de dos metros entre clientes.

Asimismo, se va a poner en marcha un control en la apertura de las discotecas y bares de ocio nocturno. La Policía comprobará que cumplen el aforo permitido de un tercio de su capacidad, y que la pista de baile queda ocupada con mesas, ya que en esta fase no se puede bailar en esta zona. El dispositivo de control de accesos se mantendrá también en los mercadillos de Alicante.



Playas y centros comerciales

En relación a las cinco playas de la ciudad, la Policía Local va a mantener todo el verano el amplio operativo organizado para garantizar que se cumplen los distanciamientos sociales, y velar por la seguridad patrullado a pie, en bicicletas, en quads y con lanchas todas las playas, en la arena y la zona costera, junto con los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Alicante.

Por su parte en los centros y parques comerciales el aforo establecido en las zonas comunes y recreativas es del 40%, y los agentes podrán realizar inspecciones aleatorias para garantizar también que se cumplen con el 50% del aforo en el interior de sus establecimientos.

Además también se van a establecer vigilancia policial para que se cumpla en los hoteles y establecimientos turísticos, donde en sus zonas comunes no pueden superar el 50% de su aforo.



Cultura y locales de juego

Con respecto a los actos y espectáculos culturales, la reanudación de la actividad se deberá garantizar bajo estrictas medidas, y la Policía comprobará si se celebran en lugares cerrados, que no superan el 50% del aforo autorizado. En los museos y salas de exposiciones, las visitas podrán ser de grupos de hasta veinte personas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

En esta fase se van a abrir los establecimientos y locales de juego y apuestas, condicionado a no superar el 50% del aforo autorizado, y la Policía Local podrá realizar inspecciones para garantizar que cumplen la higienización, cada dos horas, de las fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego que se intercambie entre jugadores, y el uso de los geles hidroalcohólicos o desinfectantes entre los clientes. Estos locales tienen que realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo dos veces al día.



Actividades de tiempo libre

Por último la Policía Local ha informado que en esta fase se pueden realizar actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil al aire libre, donde se deberá limitar el número de participantes al 50% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de doscientos participantes, incluyendo los monitores.

En caso de que las actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número de participantes a un tercio de la capacidad habitual de la actividad, con un máximo de ochenta participantes, incluyendo los monitores, y durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en grupos de hasta un máximo de diez personas, incluido el monitor.