El Virtual Bootcamp de Distrito Digital conecta las instituciones financieras con las últimas innovaciones

El 'Distrito Digital Virtual Bootcamp', organizado por Distrito Digital Comunitat Valenciana ha cumplido con éxito su objetivo de impulsar el plan de Distrito Digital de convertirse en una factoría de la innovación que atraiga talento y cree nuevas oportunidades de negocio. Más de 250 participantes registrados han tenido la posibilidad de participar en el Virtual Bootcamp, que también ha sido compartido en directo mediante 'live streaming'. Entre ellos estaban las top startups seleccionadas para participar en el I Bootcamp de Blockchain & Fintech Accelerator Alicante, que proceden de países como Reino Unido, México, Suecia, España, Polonia, Finlandia, Hungría, Líbano, Irlanda, Estonia, Bulgaria y Grecia.

Este Virtual Bootcamp forma parte del I Bootcamp Blockchain Fintech Accelerator Alicante, que fue aplazado el mes de marzo por razones de seguridad debido al covid-19. El equipo del Blockchain and Fintech Accelerator, gestionado por la empresa Nestholma, evaluó para este challenge los proyectos de más de 3.000 startups de 62 países, y contactó a más de 1.500 de ellas.

Para la fase final, se seleccionó a un total de 20 empresas que representaron las categorías de más interés para las instituciones financieras participantes: aplicaciones prácticas de blockchain para bancos y aseguradoras, educación financiera, contratos inteligentes, bienestar y accesibilidad, tokenización y trazabilidad, pagos internacionales y financiación comercial.

Para impulsar la colaboración entre las startups y las instituciones financieras, se organizaron sesiones de colaboración durante varios días en las que tomaron parte bancos y aseguradoras entre las que se incluyeron: Bankia, BBVA, Sanitas, Santander, Sparklab of Nationale Nederlanden, Abanca, Caixabank, Sabadell.

El evento Distrito Digital Virtual Bootcamp de este 12 junio empezó con la apertura con Daniel Collado-Ruiz, el CEO de Nestholma, quien destacó en su intervención que además de las tendencias de automatización y digitalización, la personalización de PYMES, el aumento de las criptomonedas y los contratos inteligentes que entran en escena, existe hoy en día también otra tendencia importante: la colaboración.

"Startups e instituciones financieras están abordando las problemas críticos juntos. Lo hemos visto, pero no significa que sea fácil. En realidad es bastante difícil. Y ahí es donde ayudamos nosotros. Por eso Distrito Digital organiza este Bootcamp, para ayudar a que los innovaciones y negocios surjan", indicó Daniel Collado Ruiz

A continuación se han presentado las propuestas de proyectos de cada una de las startups: Yanda, Fjuul, Kippie, Libbo, Resident Tax, Scanye, Family Finances, Asteria, Portunus, VOXO, Smartcom, Keystroke DNA, GetJenny, Ethical Capital, BlocRecs, Oceanus, B2B Pay y Axend.

Acto seguido se ha llevado a cabo una mesa redonda, donde los representantes de instituciones financieras han podido compartir sus perspectivas sobre las tendencias de la industria y de los soluciones de startups.

En este mesa redonda, moderada por Antti Kosunen, fundador de Nestholma, han participado los siguientes expertos de innovación:

BBVA - David Martin, External Ecosystem Manager at Open Innovation

Sanitas - Carmen Arranz de Miguel, Digital Transformation

Banco Santander - Francisco Pérez-Pérez, Director of Innovation Strategy

Sparklab of Nationale Nederlanden - Albert Vidal Palma, Head of SparkLab, y Luis Martin Garcia, Design Strategist and Innovation enabler

Un parte importante del evento ha sido la sesión de networking, mediante una plataforma online con mesas virtuales que ha permanecido abierta durante todo el evento, así como antes y después del mismo, y en la que los participantes han podido participar. Así, todos los asistentes virtuales han tenido la oportunidad de interactuar con las entidades financieras y startups para conocerse entre ellos, analizar el alcance de la actividad de cada startup, así como también las posibilidades de implementación de sus respectivos modelos de negocio.

Finalmente, el director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Antonio Rodes, ha clausurado el evento felicitando a las startups por sus innovaciones y mostrando su satisfacción por la oportunidad de colaborar con ambos partes: las startups y las instituciones financieras que han participado en este I Bootcamp Blockchain & Fintech Alicante, trayendo ideas y talento internacional al creciente ecosistema de Distrito Digital.

"Distrito Digital quiere consolidarse como factoría de innovación con el impulso y el apoyo del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual", ha señalado z.