El bipartito enoja al comercio de Alicante por promover una única asociación a cambio de ayudas

Una propuesta inviable y una intromisión. Es lo que piensan el Colectivo de Comerciantes y la Federación de Comercio (Fecoema), entidades que representan al pequeño comercio de Alicante, de la propuesta formulada ayer por el Ayuntamiento en el grupo de trabajo sobre comercio y turismo de promover una única asociación de comerciantes profesionalizada con el compromiso de una subvención directa de 100.000 euros.

En la propuesta de la Concejalía de Comercio defendida por una técnico se expone que el asociacionismo de comerciantes en Alicante está muy fragmentado, «con alrededor de 30 asociaciones con un bajo o nulo perfil de profesionalización y una representatividad muy limitada. En las poblaciones donde los comerciantes se agrupan en una asociación profesionalizada, las acciones de de marketing, de promoción del comercio local, etc. son mucho más efectivas y su representatividad ante las administraciones públicas es más potente», recoge el documento.

La Concejalía plantea que esa asociación profesionalizada de nueva creación (o transformación de una o varias existentes) sea atendida por personal técnico capaz de gestionar un número de comercios no inferior a 500 establecimientos, con un gerente, instalaciones propias y una cuota mensual de al menos 20 euros. La asociación estructurará acciones por barrios para la consecución de un equilibrio entre los distintos polos comerciales del municipio, dispondrá de una plataforma única de comercio online, y los negocios asociados tendrán apoyo específico en su transformación digital. «A cambio -añade el mismo documento- el Ayuntamiento les otorgará una subvención directa anual de al menos 100.000 euros, independientemente de otras subvenciones, patrocinios o activos que como asociación pudiera obtener o generar».

La presidenta del Colectivo de Comerciantes, Vanessa Cárdenas, pidió la retirada de la propuesta. «La técnico ha puesto como ejemplo a ciudades como Vigo, que tienen ese tipo de asociaciones, pero no es ejemplo para las luces de Navidad. Que se hable de nulo o bajo perfil profesional de las asociaciones de comerciantes es insultante. La técnico no tiene ni idea de cómo funcionan. Es cierto que hay muchas, más de 30, pero eso recoge la idiosincrasia de la ciudad, y hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Es una intromisión y una falta de respeto al gran trabajo de muchas personas. El asociacionismo es vocacional, no es cuestión de sueldos. El peso y el valor del comercio es incalculable, no vale 100.000 euros de una subvención directa sacada de la manga». Desde la Federación de Comerciantes (Fecoema), su presidenta Mari Ángeles Cinos cree que se les debería haber consultado y que es una propuesta inviable para Alicante. También cuestionó que para la nueva asociación se pida una cuota de más de 20 euros al mes dada la situación económica del pequeño comercio, aunque cree que el Ayuntamiento ha querido unir con esta propuesta al sector.

Ante el rechazo de las representantes de los colectivos, la técnico de Comercio defendió que es una propuesta «constructiva», que no excluye el que haya más asociaciones pero que plantea una profesionalizada como paraguas. A la vez mostró su malestar por algunas críticas «fuera de tono». La representante del PSOE considera esta iniciativa una muestra de autoritarismo del PP, que lleva el área.

Otras entidades presentaron sus propuestas. Jesualdo Ros, secretario de la asociación de promotores (Provia), pidió que se bonifique el IBI durante 5 años al turismo residencial, que en 2019 invirtió más de 200 millones en compra de vivienda en Alicante. Desde la Cámara de Comercio, Gema Amor reclamó campañas de promoción enfocadas al turismo nacional y que se reactive el PAC Lucentum; Juan Cabello desde la CEV apoyo a la digitalización de las pymes y más limpieza para la ciudad; y los sindicatos la reducción de horarios comerciales por la conciliación familiar y laboral.