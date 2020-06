El PSOE critica que el PP proponga una nueva asociación de comercio sin el apoyo del sector

El grupo municipal socialista ha criticado que la única iniciativa de la Concejalía de Comercio en la reunión que ha celebrado esta mañana el grupo de trabajo de comercio y turismo enmarcado en la Comisión para la Recuperación de Alicante tras la pandemia haya sido una iniciativa de crear una única asociación de comerciantes profesionalizados a la el Ayuntamiento dotaría de 100.000 euros y un gerente.

"Esto ha ofendido a las asociaciones de comerciantes y así lo han manifestado en la subcomisión", señala la edil del PSOE Trini Amorós. Las asociaciones han pedido que se retirara " porque nos da a entender que no existe ningún diálogo entre la concejala del PP responsable de comercio y el sector para el que se supone que debería trabajar"

Además, desde el PSOE vuelven a reclamar que se reúna el Consejo Local de Comercio. "Desde que Barcala llegó a la Alcaldía no lo ha convocado, hace ya un año. Esto, y que quiera crear una única asociación de comerciantes para tener un interlocutor único, nos lleva a pensar que se quiere gobernar el Ayuntamiento al estilo sátrapa, que el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntamente con los sectores afectados no está en la hoja de ruta del alcalde. Esperemos que entiendan que Alicante debe ser reconstruida entre todos los agentes sociales y políticos o esta reconstrucción será en falso. Y que el autoritarismo no tiene cabida en nuestra ciudad", concluyel la edil.