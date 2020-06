Las asociaciones de la Zona Norte exponen a Mónica Oltra que se sienten engañados por las administraciones

La vicepresidenta del Consell se reúne con una treintena de entidades, dos sacerdotes de los barrios vulnerables y con la mesa comunitaria

La vicepresidenta del Consell, Monica Oltra, ha mantenido una reunion de trabajo con las entidades vecinales de la Zona Norte, desbordadas por la emergencia social durante la pandemia. Oltra ha viajado a Alicante en respuesta a la peticion de una treintena de colectivos. Al encuentro han asistido dos parrocos de los barrios afectados y la mesa comunitaria.

Durante la reunión, el presidente de la asociación de vecinos de Colonia Requena, Antonio Colomina, ha expuesto que la Zona Norte no necesitaba el virus para entrar en crisis. "La crisis ya estaba aquí desde hacía muchos años. Con el virus, la crisis se ha convertido en tragedia para muchas familias. En la zona Norte hay muchos problemas, pero el principal es que nadie nos hace caso, que todo el mundo nos engaña y que las administraciones creen que estos barrios no tienen arreglo y son un caso perdido del que hay que despreocuparse. Cuando el Ayuntamiento, con el dinero propio o de otras administraciones nos regala alguna migaja no es para las necesidades que los vecinos observamos y queremos cubrir, si no para cuestiones de baratija que se deciden en los despachos. Se necesitan grandes soluciones y pequeñas soluciones".

Entre ellas, urgen la redacción y ejecución de la segunda parte del plan integral de la Zona Norte y la redacción y ejecución del plan de inclusión social, "del que nos han hablado demasiado pero que duerme el sueño de los justos desde que se diagnosticó en 2016. Es una lentitud que causa mucha hambre, mucha necesidad y mucha frustración", ha dicho.

"A la vez reclaman instalaciones deportivas y culturales para la Zona Norte, no solo bolsas de comida para no morirse de hambre", añade. Una vez que termine la reunion Oltra visitara el albergue de la Florida con personas sin techo acogidas durante la pandemia.