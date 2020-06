El PSOE, preocupado por el desalojo de los sin techo de Babel

El Grupo Municipal Socialista (GMS) alerta de que el realojo de una veintena de personas sin hogar en el Centro de Acogida y Atención (CAI), en el Centro de Atención Temporal (CATE), en el albergue de La Florida o en hostales, tras el cierre del polideportivo de Babel, "es una medida tan provisional que mucho nos tememos que la próxima semana estas personas ya estén durmiendo de nuevo en la calle sin las condiciones higiénico-sanitarias que demanda una situación de pandemia como la que sufrimos", según el PSOE.

El PSOE denuncia las "continuas contradicciones que se están produciendo en la gestión que realiza el PP en la Concejalía de Acción Social. La edil Julia Llopis ha repetido en más de una ocasión que el CAI está saturado para alojar a todas las personas sin techo que duermen en sus alrededores (calculamos en torno a unas 150). De hecho, ni en condiciones climatológicas adversas se ha abierto el gimnasio para acoger a esta población vulnerable. Pese a ello, ahora anuncian que una parte de las personas que estaban alojadas en Babel han sido reubicadas en el Centro de Acogida. El GMS se pregunta durante cuánto tiempo y en qué condiciones. "Mucho nos tememos que esta ciudadanía pase el verano a la intemperie y sin la atención requerida en estos momentos".

El Grupo Socialista afirma que "si en la solución del CAI tenemos serias dudas, no digamos de los doce alojados en un hostal cerca del Hospital General. Cuatro de estas personas estarán hasta mañana y el resto hasta el domingo, sin alimentos ni atención. Nos da la impresión que no es más que una argucia de la edil de Acción Social para evitar la polémica. Habrá pensado que era poco recomendable cerrar el polideportivo de Babel con luz y taquígrafos; no habría salido muy bien parada en la foto, quizá por ello rehusó mantener una reunión en las propias instalaciones con nuestra concejal Lola Vílchez para abordar el asunto".

"La cuestión es que Alicante vuelve a la 'antigua normalidad' ya que cada día que pasa hay más gente durmiendo en la calle. Ayer mismo el escenario de la Concha de la Explanada estaba repleto de 'sin techo' y con la política que se realiza desde Acción Social la cifra aumentará. "No podemos permitirnos dejar sin atención a esta población, más aún con la covid-19 amenazando su salud y la de todos", argumenta Paco Sanguino.