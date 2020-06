El PP acusa a Oltra de hacer "política rastrera" por su visita de mañana a la Zona Norte

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, critica "el interés partidista" de la visita que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, Mónica Oltra, tiene previsto realizar mañana a los barrios de la Zona Norte de Alicante. Sabido es que durante esta crisis sanitaria han existido desavecencias entre las entidades vecinales de la Zona Norte con el equipo de gobierno, con críticas de las asociaciones por verse desbordados, sentirse abandonados por el Ayuntamiento al no aceptar éste sus ofrecimientos de colaboración y por no disponer de un local para realizar el reparto de alimentos a las familias más necesitadas. El enfrentamiento más acentuado ha sido con la edil de Acción Social, Julia Llopis.

"Nos alegra volver a ver a la señora Oltra después de casi tres meses y una terrible pandemia. Nos alegra que venga a interesarse, aunque sea tan tarde, por Alicante ya que en todo este tiempo no ha hecho ni una llamada. Lo que nos sorprende es que nos visite para ir a la Zona Norte, pero no para visitar las residencias de mayores de su responsabilidad y en la que ha habido la mayor parte de los fallecidos, o que no viniera antes cuando el polideportivo de Florida Babel, que tuvo que habilitar el Ayuntamiento, estaba en plena actividad alojando y atendiendo a personas sin techo", ha comentado De España. Hasta el momento el equipo de gobierno no ha visitado la Zona Norte.

Para la portavoz del PP, la vicepresidenta "viene a hacer política rastrera a costa de una pandemia y un dolor de los que ha estado escondida". Es por ello que la edil del PP ha señalado que "si quiere ayudar, que mande más recursos y asuma sus responsabilidades. Si no, que no se moleste ni en venir". La conselleria de Mónica Oltra ha enviado un millón de euros a Alicante para pagar ayudas de emergencia a los más vulnerables.

"Ni una sola llamada"

"En tres meses de pandemia no ha hecho ni una sola llamada al Ayuntamiento de Alicante para interesarse por los alicantinos en situación de vulnerabilidad, ha estado oculta mientras miles de ancianos morían en las residencias de mayores que son de su competencia o mientras la concejalía de Acción Social tenía que montar un albergue provisional en el pabellón de Florida Babel para atender el alojamiento de personas sin hogar que también competen a su departamento", ha denunciado De España, para quien con la visita anunciada por Oltra "la vicepresidenta viene a hacer política barata, a hacerse la foto a costa de los más necesitados en lugar de aportar medidas y atención cuando era necesario en plena pandemia", afirma De España.

La portavoz popular ha recordado que el departamento de Oltra "tardó más de mes y medio en habilitar espacio para indigentes en la residencia juvenil La Florida y solo 30 plazas, cuando había más del doble alojados provisionalmente en el pabellón municipal de Florida-Babel. Tenemos ahora un problema tremendo con el realojo, pagando hostales, y no recibimos ninguna ayuda cuando es su responsabilidad".

"Tampoco ha venido a reunirse con nosotros para ver cómo se va a gestionar la Renta Valenciana de Inclusión y la Renta Mínima Vital" ha añadido De España, consciente de que la valoración de los posibles beneficiarios acabará recayendo en los Ayuntamientos

. "No ha hecho nada de nada en esta pandemia que recordemos. Y ahora viene a hacer política barata a costa de los más necesitados y haciendo declaraciones sin si quiera molestarse en contrastar la información, porque eso no le importa, ni le interesa. Ahora que ya ha pasado el peligro, llega a Alicante a hacerse la foto, sin que sepamos que haya ido a visitar otras zonas similares en Valencia o en Castellón".