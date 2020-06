El PSOE pide que el edil Manresa explique en el pleno el contrato "a dedo"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado la comparecencia en el próximo pleno del edil de Cultura, Antonio Manresa, para que explique todo el proceso llevado a cabo en la contratación a través de un contrato menor de un periodista para llevar comunicación y redes sociales de su departamento.

"Reclamamos a Manresa las explicaciones oportunas para que justifique el porqué ha acudido a un contrato menor (una manera de esquivar a la oposición) y no ha escogido al profesional de Comunicación que, en teoría necesita, de la bolsa de empleo municipal ya que el alcalde confirmó que se trataba de una sustitución de una funcionaria que había cogido la baja temporal el 1 de junio, ha señalado el portavoz Francesc Sanguino.

"Desde el PSOE tenemos serias sospechas que se ha recurrido a un contrato a dedo que presuntamente puede ser fraudulento porque hay varios elementos que así lo indican tras comprobar la documentación remitida como puede ser la simultaneidad de fechas entre la baja de la funcionaria y la contratación del periodista o que, curiosamente, de las tres ofertas presentadas la única cuyo importe si esta bajo los umbrales de este tipo de contrato es la del periodista en cuestión-. Alo anterior hay que añadir las declaraciones del elcalde y el propio escrito de la funcionaria del que se hicieron eco los medios", señalan desde el PSOE. Sanguino no solo quiere que el concejal Manresa detalle en sesión plenaria todo el proceso, sino que también explique las contradicciones surgidas con el propio alcalde Luis Barcala, que fue el primero en reconocer que se había contratado a esta persona para sustituir una baja de una funcionaria.

El alcalde dijo que la contratación estaba a expensas de un informe de intervención como de la Oficina Presupuestaria, para ver si tenía encaje o no dentro de las medidas vinculadas al Covid-19, pero la documentación no obstante confirma que el decreto de nombramiento es de 28/05/20. "No se explica que el alcalde declarase el 2 de junio que la incorporación del trabajador estuviese pendiente de informe, cuando, además la incorporación efectiva del trabajador fue el 1 de junio".

Para Sanguino se trata de un asunto muy grave y de profundo calado. "Tenemos que rescatar la importancia de la ética en los asuntos públicos, destacar los principios y valores éticos que deben ser inherentes en los servidores públicos. En el mejor de los casos estamos ante una práctica reprobable por formas y fondo. Creíamos que estas prácticas se habían desterrado del Ayuntamiento de Alicante, máxime cuando estamos inmersos en una pandemia cuyas consecuencias sociales y económicas son gravísimas para la ciudadanía. En el peor de los casos nos encontramos ante una actuación presuntamente fraudulenta de la que daremos buena cuenta en los tribunales si se confirmara", concluye Sanguino.