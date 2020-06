El «ferry fantasma» que desespera a los argelinos

Alrededor de 700 argelinos aguardan en distintos puntos de España y Portugal a que Argelia anuncie la salida de un ferry para que les devuelva a su país tras pasar casi tres meses atrapados en la Península por el estado de alarma y el cierre de fronteras. El confinamiento, que ha coincidido entre el 23 de abril y el 23 de mayo con el mes de ayuno y oración del Ramadán,y ahora la desescalada están llevando al límite los recursos de este colectivo en tránsito que se ha visto obligado a pasar la cuarentena en un país con una renta per cápita siete veces superior a la del suyo. Pese a las numerosas llamadas de auxilio lanzadas por redes sociales, voluntarios y consulados desde finales de marzo, Argel no se decide a confirmar si finalmente habrá un buque para sacarles de aquí o no.

«A día de hoy, lo único que sabemos es que se reanuda la línea regular Alicante-Orán el 1 de julio, cuando se reabran las fronteras», aseguraba ayer a este diario José Vicente Martínez, director de Romeu y Cía y representante en España de Algérie Ferries, la naviera que conecta ambos puntos del Mediterráneo regularmente.

Hace dos semanas, al tiempo que se publicaba en el BOE la autorización al puerto de Alicante para funcionar como punto de entrada durante el estado de alarma, el director en Alicante de Romeu y Cía avanzó que era «cuestión de días» que se anunciara la salida del buque desde Orán. Era la segunda vez que había noticias del barco desde que se prometiera, a mitad de abril y vía consular, a los argelinos en tránsito que los recogería un ferry fletado con ese fin. La notificación sigue sin producirse y los afectados temen tener que pasar otras tres semanas en España.

Pese a que se trata de un asunto exclusivamente «diplomático», según Martínez, ni la embajada española en el país magrebí ni la Oficina de Atención Diplomática del Ministerio de Exteriores pudieron confirmar ayer la puesta en marcha del plan de rescate. «Sabemos que Argelia tenía interés en repatriar por barco, pero no tenemos confirmación de ningún plan», puntualizaron ayer desde la Oficina. «Estamos esperando el anuncio de nuestro gobierno», apuntaron por su parte fuentes del consulado alicantino. Este diario trató sin éxito de contactar con la embajada en Madrid.

Los anuncios en falso y la falta de información acerca de este barco fantasma desesperan a los «cerca de 700» argelinos que, según Martínez, quedaron atrapados en la Península tras el 14 de marzo. La situación ha llevado a un grupo de afectados y residentes a convocar por redes sociales una protesta mañana a las 11 horas a las puertas del consulado en la capital alicantina.