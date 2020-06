El Consell pedirá mañana el pase de la C. Valenciana a fase 3

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido en rueda de prensa y ha anunciado una de las noticias más esperadas de la semana: mañana, la conselleria de Sanidad presentará toda la documentación pertinente al Ministerio de Sanidad para optar a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes 15 de junio.

De esta forma, la C. Valenciana entraría en la última etapa de la desescalada del estado de alarma generado por el virus SARS-CoV-2. Según ha explicado Puig, la petición se hará con todas las "garantías y seguridad" en una semana más que optimista en cuanto a datos se refiere: durante 5 días (no consecutivos) no ha habido que lamentar ninguna víctima por coronavirus. Se trata de datos que no se habían registrado en los últimos tres meses desde que comenzara la pandemia.

Además, la solicitud está justificada en otros análisis realizados por el Consell, como el que se ejecuta cada día con las aguas fecales en colaboración con Global Omnium. De hecho, según Puig, el virus "prácticamente" ha desaparecido y durante la próxima semana será, "si todo continua así, indetectable" ha señalado.