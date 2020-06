Alicante pide extremar las medidas de seguridad en el primer fin de semana de playas abiertas al baño

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha hecho esta mañana un llamamiento a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad en el primer fin de semana que se abren las playas al baño, tras estar cerradas por el covid-19. Sánchez, que ha visitado esta mañana el operativo desplegado por el Ayuntamiento en la playa del Postiguet acompañada por el edil de Seguridad, José Ramón González, ha pedido que se mantengan "como hasta ahora han hecho los alicantinos todas las precauciones, que no se baje la guardia y que se respeten todas las medidas de seguridad y distanciamiento que son necesarias para garantizar nuestra salud y de las personas que nos rodean".

La también responsable de Turismo ha puesto en valor el despliegue de medidas adoptadas para garantizar el uso y disfrute de las playas, con dispositivos reforzados en Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, además de contar con el servicio de socorrismo con todos sus operativos y del apoyo que nos dan los bomberos de Alicante con sus drones, para vigilar que se cumplen las medidas de distanciamiento en playas como la de San Juan, o Aguas de Alicante con las cámaras instaladas en el Postiguet con el mismo fin".

El área de Turismo también ha instalado en las playas alicantinas postes para señalizar los pasillos de paseo y acceso al agua y las zonas permitidas para tomar el sol. "Todas las medidas que hemos tomado no servirán de nada si nos relajamos y no seguimos las instrucciones de nuestra policía local o no respetados el uso obligatorio de las mascarillas. Es necesario que accedamos a la playa por las zonas marcadas y que sigamos guardando el necesario distanciamiento social, como hemos hecho hasta ahora", ha concluido la vicealcaldesa.