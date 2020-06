Gran afluencia en el primer fin de semana de baño durante la pandemia en playas de la provincia

Una parte de la provincia de Alicante inaugura hoy el primer fin de semana dedicado al baño en las playas desde que se decretó el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Los termómetros rozan los 30 grados y miles de familias han preparado la nevera y la sombrilla para disfrutar de la brisa del mar y la compañía, aunque respetando, eso sí, unas ciertas distancias de seguridad entre grupos.

El movimiento de personas hacia la costa trae de nuevo a la mente los problemas de aparcamiento, que ya se han notado en algunos puntos como en las playas de Arenales del Sol, donde la afluencia hoy está siendo similar a la de otro verano cualquiera por estas mismas fechas, o incluso mayor. En este sentido, términos como Elche han arrancado en esta jornada el servicio de socorrismo, que se extenderá por varios kiómetros de litoral cubriendo El Altet, Arenales, el Carabassí o La Marina. Ya el edil Carles Molina señalaba ayer que desde el Ente Gestor de playas, creado recientemente a causa del covid-19, se está trabajando para llevar a cabo el plan de contingencia y esperan a un decreto de la Generalitat para que haya una mejor coordinación de Emergencias y Protección Civil en las playas.

En otros puntos como la playa de San Juan el arenal estaba bastante concurrido desde primera hora de la mañana. Se han delimitado los sentidos de acceso a las playas, que deben hacerse con calzado y mascarilla, y una vez dentro los bañistas ya van buscando sus espacios. Alguno de los visitantes señalaba a INFORMACIÓN que todavía no les queda muy claro qué funciones tienen las balizas, que sirven para marcar los niveles de la playa, aunque había varias dudas sobre las distancias a las que podían sentarse. Otros bañistas señalaban que ahora el sistema de las balizas es entendible porque la afluencia todavía no es muy grande, pero desconoce cómo podrá controlarse el aforo cuando lleguen a las playas multitud de turistas, ya no sólo nacionales, porque entiende que la tendencia de la población es coger siempre el espacio más próximo al mar y dejar libre bastantes metros atrás, en las zonas más próximas a los paseos.

Por norma general los bañistas señalan que hay civismo dentro de las playas aunque entienden que no se están cumpliendo todas las distancias de seguridad, y que se dan casos de corredores por primera línea que tienen que sortear a otros que van caminando o incluso a niños en primera línea que están jugando. Sin embargo, esta sensación se nota dependiendo de ciertos tramos del arenal, ya que por lo general los usuarios están controlando las pautas para circular. En cuanto a infraestructuras, algunos bañistas critican que haya lavapiés que no funcionan pero tampoco está señalizado que estén estropeados, por lo que el instinto es pulsar el botón, "con el riesgo que conlleva", explican. Otros, sin embargo, sí que están debidamente cerrados para su uso.

En Alicante, por ejemplo, esta mañana también se ha visto una gran afluencia de personas por el paseo del Postiguet así como en las playas y ya han llegado las primera valoraciones del ejecutivo local. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, señalaba hoy a este diario y a pie de playa que la jornada está muy tranquila y que lo importante es hacer gala de la responsabilidad. Señala que el protocolo está funcionando debido al refuerzo de mandos de la Policía Local ,así como miembros de Protección Civil o Cruz Roja, que durante el día resuelven algunas dudas de bañistas y ponen orden en caso de aglomeraciones. Sánchez asegura que todos lo flancos están cubiertos y espera que algunos sistemas como las cámaras de vigilancia entren en funcionamiento para finales de mes.

En otros municipios como Benidorm, Torrevieja o Santa Pola todavía no se ha abierto la playa al baño ya que están esperando a poner en vigor el contrato de socorrismo. En el caso de la villa marinera, por ejemplo, el ambiente era muy tranquilo está mañana, no se apreciaba ningún bañista en zonas como la playa de Levante y apenas paseantes por la orilla.

