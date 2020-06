El SUP reparte 2.000 pantallas de protección individual a policías de la provincia

El comité provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Alicante ha repartido entre los agentes de la provincia unas 2.000 pantallas de protección individual que han sido donadas por la empresa Plasticman de Ibi. El SUP afirma en un comunicado que ya gestionaron al comienzo del estado de alarma más de 3.000 mascarillas elaboradas de manera casera, con material donado y costureras voluntarias para todos los policías nacionales de la provincia de Alicante. El reparto de las 2.000 nuevas mascarillas se ha realizado a los policías nacionales de la provincia "sin distinción de afiliación sindical, al entender desde este sindicato que la seguridad no tiene afiliación", afirma el SUP.

La secretaria provincial del SUP, Mónica de Blas, explica sobre la donación que hicieron gestiones con un alumno de la Escuela de Ávila de la Policía, Iván, y esta persona se puso en contacto con la empresa Plasticman de Ibi. En apenas 24 horas se materializó la donación y el SUP las ha repartido por todas las dependencias policiales de la provincia.

El SUP destaca una vez más "la solidaridad y la implicación de los ciudadanos de Alicante, que poniendo sus propias manos como mano de obra o las máquinas de sus empresas han hecho que a lo largo del estado de alarma los policías nacionales de toda la provincia de Alicante tuvieran a su disposición medios de protección".