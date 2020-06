Nace con polémica el grupo que trabajará las medidas contra la emergencia social

El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta mañana la subcomisión de Emergencia Social al amparo del acuerdo institucional municipal para la recuperación social y económica de Alicante por los efectos del covid-19. La reunión constitutiva de este grupo de trabajo se ha celebrado con aforo completo, señalan desde el Ayuntamiento, presidida por la concejala de Acción Social, Julia Llopis, con María Conejero, edil de Igualdad, como vicepresidenta. El jefe de servicio de Acción Social, Javier Miralles, es el secretario.

Las organizaciones Cruz Roja, Cáritas, Cocemfe, Colegio de Trabajo Social, UGT, CC.OO y la Junta de Distrito 1 forman parte del grupo de miembros invitados, a los que se han sumado en esta primera sesión representantes de los grupos políticos de la Corporación. Otras asociaciones de carácter social, como la Plataforma contra la Exclusión y la Pobreza, Personas sin Hogar, Asociación de Voluntariado o Hijas de la Caridad, entre otras, también han comparecido e intervenido en el turno de palabra para esbozar su visión de la realidad de los sectores de población con los que están más comprometidos.

La subcomisión elaborará una radiografía con 20 propuestas o medidas con las que atacar las consecuencias que ha generado la pandemia en los colectivos más vulnerables de la ciudad. También deberá trascender de la problemática de los más vulnerables, según se ha mencionado en la reunión, para aportar posibles soluciones a los problemas comunes de los alicantinos.

Unificar estrategias

Tras un turno de intervenciones en los que los portavoces de diversas entidades han avanzado sus inquietudes y se ha solicitado aclaraciones en cuanto a la forma de aportar esas medidas paliativas, la presidenta Julia Llopis ha destacado su "impresión positiva" de esta primera sesión.

"La gente quiere colaborar y en el ánimo general está el unificar estrategias para tratar de reducir las consecuencias de la pandemia. Ahora bien, la realidad que percibimos, que coincide que los planteamientos de las organizaciones sociales, es que alguna parte de la sociedad alicantina ya tenía determinadas necesidades básicas antes de la crisis sanitaria, que atendíamos en la medida de nuestras posibilidades, necesidades que se han acentuado con el Covid-19, lo que nos ha llevado a redoblar esfuerzos, lo que se demuestra en que en dos meses hemos cursado más ayudas a familias alicantinas que en todo el año 2019".

El Ayuntamiento recuerda la responsabilidad de la Generalitat y, especialmente, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, en la solución de los problemas sociales. La Constitución establece la competencia exclusiva en materia de asistencia social a las comunidades autónomas, "que se apoyan en muchos casos en los ayuntamientos".



Grupo socialista

El grupo municipal socialista reclama al equipo de gobierno que clarifique los criterios que aplican para invitar o no a los colectivos ciudadanos a las subcomisiones de Recuperación de Alicante. No puede ser, como ha sucedido hoy en la Subcomisión de Emergencia Social, que asociaciones que colaboran estrechamente en ayudar a la ciudadanía más vulnerable se queden fuera de la misma.

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, recordó las palabras del propio alcalde en la constitución de la Comisión de Recuperación cuando dijo que: "En esta comisión no habrá numerus clausus". El edil confía en que el gobierno rectifique, busque otras opciones de aforo y dé espacio a quienes lo precisen siempre que representen a una parte sustancial de la ciudadanía, como son las asociaciones vecinales y otros casos de singular relevancia.

La concejal socialista Lara López ha reclamado al PP que si hay una limitación de aforo por cuestiones de seguridad sanitaria -ahora se organizan en Puerta Ferrisa-, que busque un emplazamiento más adecuado donde haya cabida para que todos los entes sociales, así como los concejales que quieran asistir, y no tengan que quedarse en la puerta como ha sucedido hoy con el presidente de Carolinas Bajas-Les Palmeretes, Alexandre Morera Torregrosa, representante también del Banco de c; los ediles del PSOE Lara López y Llanos Cano; o los portavoces de Unidas Podemos, Xavi López y de Compromís, Natxo Bellido.

La edil del PSOE Lola Vilchez ha insistido además en que no se sabe qué criterio se ha seguido para invitar a asociaciones por parte de las concejalias competentes en esta mesa de trabajo, ya que varias asociaciones han denunciado la falta de información y transparencia en la constitución de estos grupos de trabajo, porque no se les tiene en cuenta. "Un ejemplo claro lo tenemos con la asociación Diversitat que ha manifestado públicamente que se ha ninguneado al colectivo LGTBI", señalan desde el PSOE.



Impacto de género

El grupo municipal está especialmente preocupado porque considera que una de las medidas fundamentales que se propuso y se aceptó no se está cumpliendo, como es evaluar el impacto de género en todas las medidas/propuestas que se realicen en la Comisión de Recuperación. "Solo se ha convocado al personal e igualdad a la subcomisión de Emergencia Social. Las mujeres no son un colectivo y el impacto de género no es algo simplemente ornamental, debe ser necesariamente transversal y aportar la información relevante para el plan o medida a llevar a cabo", ha matizado Llanos Cano.

Recordar al Ayuntamiento que en el Reglamento Orgánico de Distritos y Participación Ciudadana, en su artículo 49, se expone el derecho a recabar propuestas ciudadanas, a fomentar la formación directa en las actividades del Ayuntamiento y promover y diseñar procesos participativos. "Derechos que el PP se ha saltado a la torera constituyendo estas subcomisiones a su interés y no al interés general de la ciudadanía", ha matizado López.

En este sentido, el representante del Banco de Cuidados, grupo de entidades que ha atendido a miles de personas durante la emergencia social, ha transmitido al PSOE su indignación: "Hemos creado un Banco de Cuidados, somos una veintena de entidades. Llevamos atendidas a más de 3.500 personas, venimos a la subcomisión de Emergencia Social y nos dejan fuera". El representante vecinal ha afirmado que "nos hemos reunido con el alcalde, con la edil de Acción Social y no han tenido el tiempo de invitarnos a esta subcomisión; creo que merecemos estar dentro porque ayudamos a muchas personas todos los días y queremos colaborar para que la ciudad de Alicante mejore".