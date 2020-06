Colomer, sobre la caída del 33,6% de la actividad turística: "En 2020 se trata de salvar los muebles y remontar"

"2020 va a ser un año complejo y difícil, se trata de salvar los muebles, sobrevivir y remontar para volver a competir con nuestra mejor versión en el futuro". Es lo que ha afirmado el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en su comparecencia de esta mañana en la Comisión de Industria, Turismo y Nuevas Tecnologías en las Cortes.

Colomer ha comparecido a petición de Ciudadanos para dar cuenta de la situación y hoja de ruta del sector turístico a raíz de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 y a petición propia para explicar las actuaciones llevadas a cabo en el sector turístico con motivo de la pandemia.



De hecho, el impacto del covid-19 reducirá la actividad turística de la Comunidad Valenciana este año unsegún los datos de Turisme Comunitat Valenciana.

El secretario autonómico ha explicado que las buenas expectativas turísticas por la evolución de los destinos urbanos y la desestacionalización de la demanda de los destinos vacacionales que registraba la Comunidad se alteraron con la irrupción del coronavirus.

En el acumulado a 29 de febrero, la Comunidad estaba entre las autonomías con mejores expectativas turísticas para 2020, y en ese periodo el número de turistas extranjeros con destino principal en la Comunidad crecía un 10,3% y el Reino Unido, principal emisor, creció un 16,2 % pese a la situación creada por el "brexit".

Además, el empleo turístico, según la media de afiliados a la Seguridad Social en las ramas de hostelería y agencias de viaje, empezó el año con un incremento hasta febrero del 4,9 % interanual.

Pero la actividad turística en España, que en el caso de la Comunidad supone el 15% del PIB y 300.000 empleos, ha caído en picado desde mediados de marzo hasta situarse a mediados de abril en prácticamente el 100 % en lo referido a la demanda internacional.

Tras la declaración del estado de alarma, Turisme ha lanzado planes de contingencia vinculados a los distintos programas de competitividad y aceleración empresarial; acciones formativas por internet dirigidas a las empresas y destinos; 71 seminarios web; ha definido el Protocolo de actuación en los destinos turísticos inteligentes; ha ampliado la carga de contenidos de Producto Turístico singular y experiencial en el portal turístico; y ha dado continuidad a diferentes campañas de comunicación y promoción por internet.

Además, ha colaborado con el Gobierno en la coordinación del turismo como sector económico y social clave para España para consensuar acciones normativas conjuntas como la Orden Ministerial de Sanidad para el cierre de alojamientos turísticos.

Se constituyó de un grupo de trabajo y seguimiento con los agentes turísticos para coordinar acciones y compartir información, que está integrado por los agentes privados y públicos para definir planes de contingencia por líneas de acción turística: innovación, calidad, incentivos, formación y promoción por internet.

El personal de Turisme Comunitat Valenciana ha teletrabajado para minimizar el riesgo de contagio y se mantiene activo un grupo de coordinación a alto nivel (altos cargos del departamento, directivos y jefaturas de áreas) para el seguimiento de la evolución de la situación en el ámbito administrativo.

A primeros de mayo se puso en marcha el programa "CV Destino seguro" para hacer de la Comunidad Valenciana un destino de garantía, que ha propiciado guías de especificaciones técnicas para la reducción del contagio elaboradas por el ICTE -ya hay 18 y están avanzadas las de playas, turismo industrial y turismo de congresos-, se ha creado el sello "Safe Tourism Certified" y un manual de especificaciones técnicas en las playas.

Colomer ha manifestado que se han liquidado el pago de las ayudas de 2019 y se han inyectado 7 millones de euros para dar liquidez, y se han mantenido las ayudas de este año en concurrencia competitiva, además de impulsar una línea de ayudas a las agencias de viajes, autónomos y pymes distinguidos en sistemas de calidad o adheridas a los programas CreaTurisme y Mediterranew Musix/Fest.

El 19 de mayo se presentó a las marcas el Plan de Marketing Turístico Post COVID-19, con un presupuesto en 2020 de 16,2 millones y basado en la seguridad como premisa y la sostenibilidad como valor.

Ha lanzado la campaña de promoción en redes sociales #SueñaElMediterrááneoEnVivo para reforzar la motivación de los visitantes para viajar a la Comunitat Valenciana mediante microvídeos.

Turisme ya anunció 7 millones de inversión para reparación y mantenimiento de dotaciones en playas y 1,5 millones en contrataciones de emergencia de elementos de control de accesos para organizar los flujos de entrada y salida en las playas.

Ertes



Colomer se ha mostrado partidario de que la administración tenga "comprensión" para hacer posible que los establecimientos " no mueran de inanición", en relación a la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "hasta que haga falta".

"Si en este momento no se tiene comprensión como para hacer posible que los establecimientos no mueran de inanición, nos estaríamos equivocando", ha sostenido Colomer durante su comparecencia en Las Cortes para explicar las actuaciones llevadas a cabo en el sector turístico con motivo de la pandemia.

En respuesta a los grupos parlamentarios, Colomer ha defendido pactar los protocolos sanitarios a nivel europeo o, como mínimo, en el ámbito nacional, ya que, según ha dicho, "en eso nadie se puede avanzar a otro si hablamos de contagios".

En origen, el mercado emisor tiene que ofrecer garantías también, según Colomer, que ha afirmado que para las personas es "muy importante" saber si pueden viajar, y disponer al menos de un informe médico reciente.

"Máxima seguridad en salidas y un territorio preparado para garantizar la seguridad", ha dicho el secretario autonómico, que ha añadido que el " covid free" no es "lo más recomendable" porque se trata de transmitir confianza y "no engañar", y no hay informe clínico o epidemiológico que pueda garantizar "el libre de virus".

Colomer también se ha referido a la apertura de fronteras para el turismo internacional y, aunque ha reconocido las " contradicciones" del Ministerio de Sanidad, ha admitido que no estamos en una época "fácil" sino en una crisis sin precedentes, y hay que aprender de los errores cometidos.

playas, ha avanzado que la Generalitat dispondrá de una web que concentre toda la información y ponga a disposición de los usuarios la situación de estos espacios en cada momento. Respecto a las recomendaciones de Turisme en lasha avanzado que la Generalitat dispondrá de unay ponga a disposición de los usuarios la situación de estos espacios en cada momento. Defensa del sector

Alberto Garzón, de que el turismo tiene bajo valor añadido, Colomer ha admitido que ese análisis le dolió, fue "un error" que no ayuda "en el peor momento" cuando el sector está "noqueado y en la lona", si bien ha indicado que tiene el derecho a decirlo y ha asegurado que su primera lealtad es con el sector turístico, y la segunda con su gobierno. Sobre las declaraciones del ministro de Consumo,, de que el turismo tiene bajo valor añadido, Colomer ha admitido que ese análisis le dolió, fue "un error" que no ayuda "en el peor momento" cuando el sector está "noqueado y en la lona", si bien ha indicado que tiene el derecho a decirlo y ha asegurado que su primera lealtad es con el sector turístico, y la segunda con su gobierno. "Disociar el turismo del valor añadido es vivir fuera de la realidad y errar en la percepción", ha dicho.



Decálogo

Colomer ha expuesto en Les Corts un decálogo de retos estratégicos de la Comunidad, que incluye la transformación digital, aspecto en el que ha afirmado: " O somos innovadores o seremos baratos".

Ha explicado que la tecnología puede ayudar a conocer mejor al cliente para acertar en las estrategias de marketing y segmentar la promoción, y ha citado como ejemplo el "bird watching" pues existe más de un millón de fichas federativas en sociedades ornitológicas en Reino Unido.

La formación en capital humano es otro de los retos y el nuevo CdT de Els Ports permitirá tener a 75 personas en el hotel escuela. Además, se pondrán en marcha dos CdT más en interior en Alcoy y Requena.



Turisme apuesta también por la calidad certificada y medible, y ha anunciado el lanzamiento de una tercera categoría de formatos musicales más experienciales y de formato más pequeño para llegar a más espacios (Mediterranew experience).

La economía verde en el turismo (cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad ambiental), un plan de regeneración de los destinos maduros, básicamente del litoral, el diálogo social para dignificar el empleo y combatir el intrusismo y la competencia desleal son otros ejes de futuro.

Colomer ha abogado por replantear el papel de la gran turoperación alentando nuevas formas de distribución para poder controlar la trazabilidad del consumo turístico, así como por la cogobernanza y la marca ligada a los valores mediterráneos, estilo de vida y hospitalidad. Sobre todo tras constatar el impacto de la caída de los gigantes como Thomas Cook.