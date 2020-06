"No se puede hablar de reconstrucción social sin tener en cuenta la realidad de los colectivos y la diversidad", afirman

Las entidades LGTBI denuncian no tener espacio en la comisión de reconstrucción del Ayuntamiento de Alicante. Diversitat ha emitido el siguiente comunicado:

"Durante estos días hemos visto cómo en el Ayuntamiento de Alicante se están constituyendo tanto una comisión como distintas subcomisiones con el objetivo de atender a las necesidades específicas que han surgido con la grave crisis de la COVID-19. Durante el próximo mes, tanto los políticos como representantes de distintos sectores, aprobarán un total de 100 medidas específicas para hacer frente a los estragos producidos por la pandemia. La vicealcaldesa de la ciudad, Mari Carmen Sánchez, ha hecho un especial hincapié en la relevancia que tienen estas medidas en una de sus áreas de trabajo, la concejalía de Turismo, obviando el resto de atribuciones que se le entregaron hace ahora un año.

En este espacio de reconstrucción social, en el que estamos asistiendo al mayor cambio en nuestra historia, al menos reciente, el colectivo LGTBI no puede ser olvidado. Y no lo puede ser porque nosotras, las personas que tradicionalmente hemos sufrido los estragos de la radicalización del discurso del odio producidos por nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género, no nos merecemos el silencio por parte de quienes nos gobiernan. Hemos de recordarle a la señora Sánchez que, entre otras, tiene la competencia en materia LGTBI dentro del equipo de gobierno; una competencia que no se traduce solo en la izada de una bandera o la asistencia a una de las mayores

manifestaciones que se producen en nuestra ciudad, el Orgull D'Alacant.

Estos días de confinamiento no han servido para acallar los discursos en contra denuestro colectivo. Han sido más de ochenta días denunciando graves agresiones que ahora están siendo juzgadas y defendidas ante los tribunales gracias a las entidades sociales, como Diversitat. Días en los que hemos tenido que asistir a más de 200 personas LGTBI tanto desde el plano jurídico, psicológico como el social; también hemos tenido

que buscar solución habitacional a personas LGTB que en estos momentos no tienen ningún recurso. Un tiempo en el que la gravedad de la situación, producida por la pandemia, ha silenciado en gran medida nuestro sufrimiento.

Por eso, en este momento reivindicamos nuestro espacio. El colectivo LGTBI no se puede quedar fuera de la reconstrucción social necesaria que se merece esta ciudad. Invitamos al equipo de gobierno a la reflexión y a que retomen el diálogo con el sector social, que ha sido clave durante el Estado de Alarma".