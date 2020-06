Fase 2 en Alicante: Estas son las playas de la provincia que están abiertas

Con la entrada de la Fase 2, vuelve el baño en las playas. Se trata de unas de las medidas más esperadas debido a las temperaturas veraniegas de los últimos días debido a las altas temperaturas de los últimos días y que, además, aumentarán a partir del jueves por la entrada de una bolsa de aire sahariano y poniente. No obstante, cada ayuntamiento puede establecer limitaciones en cuanto al acceso, tiempo de permanencia y de aforo para asegurar una distancia interpersonal de dos metros entre bañistas y algunos municipios de la provincia de Alicante han optado por no abrir, de momento, sus arenales.

En la capital Alicante, después de 79 días, el baño está permitido. Por lo tanto, los alicantinos pueden tomar el sol y darse un remojón en los arenales de San Juan, el Postiguet, Urbanova, la Albufereta, la Almadraba y las zonas de San Gabriel y el Cabo de las Huertas.

Las playas de Elche (El Altet, Arenales del Sol, El Carabassí, El Pinet, La Marina y Les Pesqueres El Rebollo) y El Campello también están abiertas, aunque aún no cuentan con socorristas. En un arenal de esta última localidad, Carrerlamar, una mujer de 35 años perdió ayer la vida tras ser rescatada del agua por un bañista y dos policías con síntomas de ahogamiento.



Por el contrario, entre las playas vetadas, de momento, al baño están la playa canina de Agua Amarga y la de la isla de Tabarca, que abrirán el próximo 15 de junio, con servicio de salvamento y socorrismo.

En la Vega Baja no todos los municipios han autorizado el baño tras el inicio de la Fase 2. El Ayuntamiento de Orihuela ya lo permite en los once playas de Orihuela Costa pero sin las medidas de vigilancia permanente. Por su parte, en Guardamar del Segura también reabrieron ayer sus arenales. No obstante, los torrevejenses tendrán que esperar a la semana de 8 al 14 de junio para bañarse en sus playas, mientras que los de Pilar de la Horadada lo podrán hacer a partir de este miércoles 3 de junio.

Benidorm, Santa Pola, Finestrat y l'Alfàs del Pi son otras de las localidades que han retrasado la apertura. No obstante, en la Marina Baixa los arenales de La Vila y Altea sí que autorizan el acceso para bañarse, tomar el sol o jugar, aunque con controles de acceso y otras limitaciones.

En cuanto a la Marina Alta, la mayoría de playas se abrieron ayer, 1 de junio, a los bañistas, aunque con algunas excepciones. En Calp las calas de Morelló y Calalga no se han abierto por sus reducidas dimensiones; y en el Arenal, La Fossa y Cantal Roig se ha delimitado una zona únicamente para pasear por la orilla.

En Xàbia las playas recibieron ayer lunes los primeros bañistas y el Ayuntamiento ha recomendado dejar una franja libre de seis metros hasta la orilla. Por su parte, en los arenales de Dénia 34 informadores concienciarán sobre distancias y baño seguro; y los socorristas de la Cruz Roja empezarán a prestar el servicio de vigilancia y salvamento el próximo día 20.

En Teulada la playa de la Ampolla no estará disponible esta primera semana porque estos días se está llevando a cabo trabajos de mantenimiento y el servicio de salvamento y socorrismo comenzará el próximo lunes 8 de junio. Asimismo, en Benissa se permite el baño en todos los arenales salvo en la Fustera, donde continúan los trabajos de reparación tras el temporal Gloria.