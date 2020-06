El Gobierno pretende ahora recortar el trasvase Tajo-Segura modificando las reglas de explotación

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado un nuevo giro de tuerca en su objetivo de ir recortando el envío de agua del Tajo a la provincia para sustituirla por agua desalada y residual depurada. Justo en el día en que la Ley le obligada a autorizar un trasvase de 38 hm?3; correspondientes al mes de mayo -este mes vuelve a tener que enviar otros 38 hm?3;-, el Ministerio encagaba un estudio cuyo objetivo es reordenar las asignaciones de los caudales del Tajo-Segura que se aprueban mes a mes, lo que se traduciría en el recorte del trasvase sin necesidad de que haya que incrementar los 400 hm?3; de reserva de agua en Entrepeñas y Buendía. Una mala noticia para Alicante y buena para los municipios ribereños, más cercanos al Ministerio que los regantes.

El tiempo y la lluvia juegan, sin embargo, en contra de los intentos de Castilla-La Mancha y el Gobierno central de ir secando el trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que trasvasar este mes de junio otros 38 hm?3; de agua a Alicante y Murcia ya que la existencias de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzaban ayer los 828 hm?3;, noventa hectómetros cúbicos por encima del nivel 3 de la reglas de explotación porque que a ley obliga a trasvasar, un mes más, el caudal máximos.

Justo cuando el Ministerio, apoyado por los municipios de ribereños de la Entrepeñas y Buendía -con voz en al comisión- ha encargado la revisión del comportamiento del trasvase cuyo objetivo es cambiar las reglas de explotación, según denuncia Ángel Urbina, portavoz de la comisión técnica del agua de la Diputación y teme el propio Sindicato Central de Regantes. La medida ha provocado ya la reacción de partidos como el PP en forma de batería de preguntas parlamentarias de los diputados César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar que han interpelado al Gobierno sobre los planes que tiene en cuatno al futuro del trasvase Tajo-Segura.

El valor para pasar del nivel 3, al nivel 2,para el mes de junio ha subido, siendo de 673 hm?3; y estando por encima las existencias efectivas de esa cantidad corresponde a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura la autorización del volumen del trasvase automático de 38 hm3 para junio. Cantidad que se suman a los 70 hm?3; que siguen almacenados en la cabecera pendientes de otras autorizaciones.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha encargado al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas un informe que analice las razones de la elevada ocurrencia de situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) en la aplicación de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura, teniendo como referencia la última información hidrológica disponible. El informe del CEDEX debe revisar la norma para minimizar este tipo de situaciones, dotando así de una mayor estabilidad al sistema, según el Ministerio.. La normativa vigente prevé revisar mediante real decreto los parámetros de la regla de explotación con objeto de aminorar los episodios hidrológicos excepcionales y dotar de mayor estabilidad interanual la gestión.

Las aportaciones medias del trasvase han pasado de unos 760 hm3/año en el periodo 1980/81-2011/2012 a unos 656 hm3/año en el periodo 2012/2013-2018/2019. Esta reducción de las aportaciones tiene su efecto en el funcionamiento del trasvase. Así, en la actualidad la probabilidad de que ocurran situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) es del 37,4%. Si se añade que la probabilidad de presentación del nivel 4 (trasvase nulo) es del 12,4%, lo que implica que el trasvase se encuentra en condiciones excepcionales la mitad del tiempo, algo que no responde al espíritu de la norma de mantener una gestión regular y estable.

"Es muy triste, que después de constatar como se está comportando el sector primario se inicia un proceso que produce indignación al ver el grado de humillación. Para modificar una Ley por otra, requiere la motivación del porqué, y si lo que se pretende el Ministerio es una nueva regulación será porque hay unas nuevas demandas, unos nuevos caudales ecológicos o, en definitiva, los elementos definidos en la planificación vigente han cambiado, y ello hay que acreditarlo en la misma forma y manera que están en la planificación vigente", subraya Ángel Urbina.

El veterano regante, que participó en la elaboración del Memorándum del Tajo, afirma, por otro lado, que "el movimiento de la vicepresidenta Ribera no se puede justificar por el cambio climático, pues las últimas lluvias desdicen que haya menos precipitaciones, y ello obliga lógicamente a considerar series de precipitaciones y de datos más amplias que incluyan a las últimas precipitaciones como no podía ser de otra manera. Esto no es más que considerar los nuevos estudios a incluir en la futura planificación hidrológica del Tajo".

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ultima la licitación del proyecto para interconectar las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas entre ellas y con el canal del postrasvase Tajo-Segura en Ojós en 2021 y garantizar, según el Gobierno, el riego agrícola los 365 días del año. Regadío que será más caro al mezclar agua desalada a 0,60 euros/m3 con la del trasvase (0,12 euros/m3).

Una actuación que se anuncia como la gran obra del Gobierno en materia hídrica en esta legislatura en la que se invertirán 150 millones de euros y lograr, así, una mayor equidad en el reparto del agua desalada, que no tendrá que se utilizada exclusivamente por los regantes del trasvase. Eso sí, el agua desalada se mezclará con la de los ríos Tajo y Segura, lo que no afectará a la calidad global del recurso pero sí al precio, según alerta Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante.

Por otra parte, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha informado a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), del estado de los trabajos de reparación de las filtraciones en el embalse de La Bujeda y del cronograma de las actuaciones previstas. La presa de La Bujeda es una infraestructura intermedia que almacena y redistribuye los volúmenes de agua que se desembalsan desde la cabecera.