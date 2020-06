El tiempo en Alicante: el verano climático y el primer día de playa arranca primaveral

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, primer día de acceso restringido a las playas en la mayor parte de los municipios de la provincia (Benidorm no abre sus arenales hasta el 15 de junio), un día de nubes y claros, no completamente soleado, sobre todo por la tarde, en el que las temperaturas máximas llegarán a los 25 grados. El calor va a ir imponiéndose a medida que avance la semana para terminar en un sàbado de verano con 32 grados de máxima. Y todo en un lunes en el que arranca el verano climático que en Alicante se anuncia tórrido y con más noches tropicales que otros años, en parte por el aumento de la temperatura del mar.

El Ayuntamiento de València activa este lunes, por ejemplo, el programa 'ola de calor', ante "el previsible aumento de las temperaturas". Salvo que las condiciones meteorológicas impliquen su modificación, el programa se mantendrá activo hasta el 30 de septiembre.

El concejal de Salud, Emiliano García, ha instado a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención ante las posibles afecciones de salud: "El objetivo de la campaña es evitar, en lo posible, los riesgos graves de una exposición prolongada al sol, las instituciones tenemos obligación de poner los medios necesarios para ello", ha señalado en un comunicado.

Riesgos derivados del calor

La campaña informativa brinda algunos consejos para reducir los riesgos derivados del calor: beber abundante agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica; no consumir bebidas alcohólicas; evitar las actividades físicas y deportivas en las horas de más calor; permanecer en lugares frescos y a la sombra; vestir ropa ligera, no apretada y de colores claros; calzado fresco y que transpire; proteger la vista y cubrirse la cabeza.

Algunos síntomas que pueden ayudar a reconocer un golpe de calor son la temperatura corporal elevada (39,5º C en la boca); piel enrojecida, caliente y seca (sin sudor); pulso acelerado y más fuerte de lo normal; dolor de cabeza; náusea; mareo; somnolencia y sed intensa; confusión; convulsiones y pérdida de conciencia.

El protocolo de actuación sanitaria cuenta con cuatro niveles de riesgo. El nivel 0 de riesgo normal, el nivel 1 de riesgo moderado (de 35º C a 39º C), el nivel 2 de riesgo alto (de 39º C a 41º C), el nivel 3 de riesgo extremo (a partir de 41º C). Cada nivel está asociado a un color, respectivamente, verde, amarillo, naranja y rojo.

A través de la Dirección General de Salud Pública y la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) se elaborarán de manera diaria mapas de riesgo para poder llevar a cabo las funciones de información e intervención directa sobre población vulnerable.

Población más vulnerable

Los grupos poblacionales más vulnerables a la exposición a temperaturas excesivas, entre otros, son: el infantil, las mujeres embarazadas, las personas mayores, aquellas que padecen enfermedades crónicas de base y quienes se encuentran en riesgo o situación de exclusión social. La mayor parte de la mortalidad se produce en personas con graves problemas de salud (cardiovasculares, respiratorios y cerebrovasculares), sobre todo en personas de edad avanzada.

El mes de junio comienza este lunes con una bajada de temperaturas durante el día en el centro y norte peninsulares, así como con avisos amarillo (riesgo) en 13 provincias del norte de España por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la jornada, se mantendrá la inestabilidad en el interior del tercio norte de la Península, con intervalos nubosos, que serán más abundantes por la tarde, y con chubascos y tormentas, que en el extremo norte podrían ser localmente fuertes en la segunda mitad del día y acompañadas de granizo, especialmente en el interior de Galicia, cordillera Cantábrica, norte del sistema Ibérico y entorno de Pirineos.

También es posible que se produzca, aunque con menor probabilidad, algún chubasco o tormenta disperso y ocasional en el resto de la mitad norte peninsular.

En cualquier caso, no se descartan algunas precipitaciones débiles en Huelva en la primera mitad del día, mientras que en Canarias se prevén intervalos nubosos en las islas montañosas, con posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en Tenerife, donde podrían ser más intensas. En el resto del país se esperan cielos poco nubosos, con algunas nubes altas.

En este sentido, se han activado avisos amarillos en Huesca, Asturias, Cantabria, Burgos, Barcelona, Girona, Lleida, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra y La Rioja, tanto por lluvias como por tormentas.

En cuanto a las temperaturas, por el día descenderán en el centro y norte peninsular, y experimentarán un ascenso en Andalucía. Y por la noche, bajarán en la mitad oeste, y subirán en el nordeste y en el Levante. En el resto del país se esperan pocos cambios. Por último, habrá predominio de vientos flojos en todo el país, de componente este en el área mediterránea y de componente sur en el resto de la mitad sur peninsular.