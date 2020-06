Las dudas más frecuentes sobre la Fase 2

¿A qué horas y de qué forma podré ir a tomar el sol y bañarme a la playa? ¿Ya se puede ir al centro comercial? ¿Puedo salir a la calle a pasear a cualquier hora? ¿Con cuántas personas me podré reunir? Son muchas las preguntas que los ciudadanos se hacen con la llegada de la Fase 2 este lunes a toda la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón), Cataluña central, Girona, El Garraf, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Granada, Málaga y Totana.

A partir de este lunes el 70% del país se encuentra en Fase 2, después de que lo estableciera así el Ministerio de Sanidad la semana pasada, y, a continuación, resolvemos algunas de las cuestiones más frecuentes relacionadas con la desescalada y qué se puede hacer.

¿Hay franjas horarias en la Fase 2?

La Fase 2 de la desescalada supone el fin de las franjas horarias, excepto las reservadas a mayores de 70 años y personas vulnerables (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00), que deben seguir respetándose y en las que sólo deben estar ellos en la calle.

¿Cómo podré bañarme a la playa?

Los alicantinos ya pueden tomar el sol y bañarse en las playas. Se trata de unas de las medidas más esperadas debido a las temperaturas veraniegas de los últimos días. No obstante, cada ayuntamiento puede establecer limitaciones en cuanto al acceso, tiempo de permanencia y de aforo para asegurar una distancia interpersonal de dos metros entre bañistas.

Asimismo, no todas las playas de la provincia de Alicante están abiertas al baño. Por ejemplo, las playas de la capital (San Juan, el Postiguet, Urbanova, la Albufereta, la Almadraba y las zonas de San Gabriel y el Cabo de las Huertas) y de Elche sí que lo están, mientras que otras como las de Benidorm y Torrevieja todavía no. En este artículo puedes consultar los arenales que están abiertos y los que no.

¿Podré comer en el interior de un bar?

Una de las principales novedades de la fase 2 será el consumo dentro de bares y restaurantes, que comenzarán a dar comidas en el interior de sus locales siempre que sea con un 40% de su aforo y manteniendo dos metros entre las mesas.

¿Abren las grandes superficies?

Sí, pero hay restricciones respecto al aforo y se deberán seguir una medidas de higiene y protección para las compras sean seguras y se respete el distanciamiento social.

Los clientes que se acerquen a estos centros comerciales dispondrán, de forma accesible, de geles desinfectantes y guantes. Las empresas informarán debidamente antes de entrar en la tienda sobre las medidas de prevención, el uso de mascarilla o la toma de temperatura. Además, hay equipos de seguridad y limpieza permanentes.

¿Podré probarme la ropa en las tiendas?

Sí que se podrá. En el caso del textil, según informan desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), han ampliado el número y distancia entre probadores, para poder usarlos de forma alterna, y desinfectarlos adecuadamente. Todas las prendas devueltas serán desinfectadas y puestas en cuarentena antes de volver a la tienda. En secciones como la zapatería habrá calzas para los clientes.

¿Cuántas personas se pueden reunir?

En la Fase 2 de la desescalada están permitidas las reuniones de hasta 15 personas, que pueden salir a pasear juntas sin importar si conviven o no y sin el límite de un adulto por cada tres menores.

¿Podré celebrar mi boda?

Se levanta la restricción y podrán celebrarse bodas de hasta 50 personas en lugares cerrados y de hasta 100 en espacios abiertos. Eso sí, las medidas fijadas para las celebraciones impiden que sus clientes disfruten de servicios como el cóctel, la barra libre y el baile.

¿Podré ir al cine?

En la Fase 2 se reabrirán cines, teatros o auditorios, siempre que sea con butacas preasignadas y con la limitación de un tercio del aforo.

¿Cuándo abrirán las discotecas?

Las discotecas y locales de ocio nocturno, de momento, no abrirán y tampoco lo harán en Fase 3 dado que, a pesar de que el Consejo de Ministros lo aprobara hacer unas semanas, finalmente no será así según la orden publicada este sábado en el BOE.