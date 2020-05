Unidas Podemos pide mantener el pabellón de Babel que el Ayuntamiento quiere desmantelar

Unidas Podemos pide que el pabellón de Babel que atiende a personas sin hogar siga abierto, tras conocer la intención del Ayuntamiento de Alicante de cerrarlo el próximo 8 de junio.

"El Gobierno de coalición del que forma parte Unidas Podemos en España ha aprobado una medida histórica, como es el Ingreso Mínimo Vital, para que nadie se quede atrás. Sin embargo, mientras el Botànic sigue gestionando en Alicante el Centro de Atención Temporal de Emergencia sin fecha de cierre, el Ayuntamiento, gobernado por PP y C'S con el apoyo necesario de VOX, ya ha anunciado que desmantelará el dispositivo de atención a personas sin hogar habilitado en Florida Babel el próximo 8 de junio", expresa Unidas Podemos.

"La Red de entidades para la atención a personas sin hogar en Alicante ha publicado una hoja de ruta en el contexto de transición hacia la nueva normalidad. Un documento en el que se recoge que los dispositivos extraordinarios no se desmantelarán "en ningún caso antes de julio" y que, evidentemente, la concejalía de Acción Social dirigida por Julia Llopis ha decidido ignorar", apuntan desde Unidas Podemos.

Para la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Vanessa Romero, "actualmente los servicios de atención están completos y todavía hay personas durmiendo en las calles de Alicante" por lo que "es incomprensible que el Ayuntamiento vaya a cerrar un centro que atiende a más de 60 personas, dejándolas sin un techo cuando la emergencia sanitaria todavía no se ha reducido".

Romero también ha lamentado que "cada día encontramos un nuevo motivo de peso para que Julia Llopis, la concejala más antisocial del Ayuntamiento, deba abandonar su puesto al frente de Acción Social". También ha recordado que la edil del PP "ha demostrado sobradamente no tener ningún interés en atajar la emergencia social, primero faltando el respeto a las asociaciones que están realizando su trabajo y ahora cerrando un servicio fundamental y necesario para decenas de personas sin hogar", además, denuncia que "aunque desde el PP hayan querido barrer debajo de la alfombra tildando su gestión de 'heroica' y presentando un plan de inclusión que no es más que una cortina de humo sin ninguna medida concreta, no hay manera de ocultar el despropósito de la gestión de Llopis al frente de los servicios sociales".

Además, el portavoz de la coalición progresista, Xavier López, destaca que "como es habitual en el bipartito de derechas" las decisiones que afectan directamente a la ciudadanía "no se debaten con nadie salvo con VOX" ya que Llopis "ha ignorado por completo y de manera reiterada las recomendaciones del tejido social y en este caso de REAPSHA". Por todo ello, exige al Ayuntamiento de Alicante "que rectifique y prolongue el dispositivo de atención extraordinaria durante el tiempo que sea necesario para combatir la emergencia social en Alicante y dar una alternativa habitacional a las personas que más están sufriendo las consecuencias del covid-19".