Sanguino acusa a Barcala de «hacer trampas» con los presupuestos municipales

El portavoz del PSOE califica de «holgazán» al gobierno del PP y Cs y señala que el bipartito «oculta información a los grupos» para tapar la «ineficacia» de su gestión.

Los grupos de la oposición política en el Ayuntamiento de Alicante PSOE y Compromís se han unido a las críticas vertidas por el interventor municipal a la política de gastos del alcalde Luís Barcala. En concreto, los socialistas acusan al primer edil popular de «hacer trampas» con las cuentas públicas y señalan que el documento firmado por Francisco Guardiola confirma las insinuaciones.

Mientras que Compromís pone el foco el porcentaje de ejecución del presupuesto total consolidado de 2019, así como el grado de ejecución del capítulo de inversiones.

«El interventor municipal ha vuelto a cuestionar la eficacia de la gestión municipal del señor Barcala, afirma que en Alicante no solo se realizan decenas de pagos fuera de contrato, sino que se prorrogan de manera extraordinaria por falta de previsión o se tienen que reconocer también decenas de créditos extrajudiciales para hacer frente a pagos de servicios no contemplados en los presupuestos». En esos términos se ha referido el portavoz socialista, Francesc Sanguino.

Asimismo, el PSOE considera que el documento es una prueba más que «demuestra que el alcalde hace trampas con las cuentas públicas y con el dinero de todos». El grupo municipal ha denunciado públicamente que lleva cuatro meses pidiendo información al equipo de gobierno sobre la contrata GEAMUR, empresa concesionaria del mantenimiento de zonas verdes de Alicante.

El principal motivo de la consulta es debido a las presuntas irregularidades tal y como denunciaba el sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEPCV) que advertía de la falta de personal, maquinaria y vehículos obsoletos, falta de mantenimiento en zonas verdes de la periferia, incumplimiento del Convenio Estatal de Jardinería y trabajadores que realizan funciones fuera de su contrato.

El Grupo Municipal Socialista reiteró que «no se les había dado traslado de la documentación propia y en poder del Ayuntamiento», entre otros, el informe del interventor respecto a los abonos extracontractuales realizados a la empresa.

«Conocemos que el propio interventor ha emitido un informe demoledor, y conocemos hoy uno de los motivos por lo que de forma sistemática se niega información a este grupo y no es otro que, en el mejor de los casos, tapar la ineficacia y holgazanería del equipo de gobierno. Es simplemente inadmisible que una contrata, de la que no nos quieren dar información, este percibiendo más de cuatro millones y medio de euros fuera de contrato», indica Sanguino.

El PSOE considera que el alcalde Luís Barcala, al frente del Ayuntamiento desde hace dos años, «solo no trabaja, sino que engaña con los presupuestos y juega con el dinero de toda la ciudadanía». Según el portavoz, «sin ir más lejos reconoció esta misma semana que los presupuestos que se acaban de aprobar, con la inestimable ayuda de Vox, son solo papel mojado. El informe demuestra, que con independencia de la pandemia, la práctica del alcalde Barcala es realizar presupuestos virtuales que no tiene ningún empacho en incumplir».

El portavoz socialista ha recordado que estos pagos se tratan de actuaciones no sujetas a las normas de procedimiento administrativo y la obligación del competente es adoptar de manera urgente e inmediata todas las medidas para que no se produjese. «Los alicantinos y alicantinas no se merecen un gobierno tan holgazán como este, que por poner un ejemplo, nos costó la ausencia de las luces de navidad», subraya el PSOE.



Compromís se suma a las críticas

La formación valencianista pide que se les comunique el porcentaje de ejecución del presupuesto total consolidado de 2019, así como el grado de ejecución del capítulo de inversiones, porque mucho se temen dado el aumento de superávit que será bastante alejado de un correcto grado de ejecución presupuestaria.

«Una tendencia que seguirá vigente en el año 2020, dada la incapacidad demostrada por el bipartito de Barcala que los ha aprobado a mitad de año. Además, instamos a poner atención a los reparos marcados por intervención, y a resolver el grave problema de pagar grandes contratas, como zonas verdes, fuera de contrato. Una práctica que se está volviendo a ser habitual con el bipartito PPCs», expone su portavoz Natxo Bellido.