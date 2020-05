Alicante planea desalojar a la gente sin hogar del pabellón de Babel

Compromís per Alacant denuncia la intención del "bipartito de derechas" de cerrar el Pabellón de Babel, como recurso para las personas sin hogar el próximo 8 de junio. En ese sentido, desde la coalición progresista se ha sumado a la petición que ya han realizado otras entidades y plataformas sociales de mantener este servicio mientras dure la alerta sanitaria y su desescalada. Por ese motivo el concejal de Compromís, Rafa Mas, ha pedido a la concejala y responsable de la OMES, Julia Llopis, que mantenga abierto el pabellón de Babel para las personas sin hogar "hasta llegar a la nombrada nueva normalidad, tal como ha decidido hacer la Consellería de Políticas Inclusivas en el Albergue de la Florida".

Asimismo, el concejal de Compromís ha manifestado su preocupación por la situación de las personas que han sido alojadas en el pabellón: "El CAI está colapsado y no sabemos si se ha previsto la apertura de nuevos recursos habitacionales para estas personas". "También queremos que nos explique la concejala si se ha trabajado durante estas semanas para encontrar alternativas para estas personas para que no vuelven a la calle", prosigue Mas. "Por eso le pedimos a la señora Llopis que convoque en los próximos días una reunión de la OMES y que nos explique allí porque cerrará ya el recurso de Babel, y qué alternativas han preparado para este colectivo, y más cuando el Ayuntamiento ha rescindido hace poco su colaboración con el proyecto Housing First", concluye el concejal de Compromís.

Por último, Rafa Mas ha destacado que "el mismo día que se presenta el Plan de Inclusión Social a los medios de comunicación se vuelve a quedar desierto el programa de mediación social en la Zona Norte". "Ahora nos enteramos, también por la prensa, que se pretende cerrar el servicio a las personas sin hogar que se ha habilitado en estos meses a causa de la cuarentena. Más allá de la carencia de comunicación con la oposición de todo aquello que está relacionado con el área social municipal, volvemos a ver la carencia de credibilidad y la dificultad que supone poder avanzar en proyectos como el del Plan de Inclusión si la señora Llopis continúa al frente del área de Acción Social. Por eso, le volvemos a reclamar al señor Barcala que la cese de sus funciones de forma inmediata", concluye Mas.

"Haciendo esta petición desde Compromís somos conocedores que le estamos haciendo un favor al señor Barcala. Él es plenamente consciente que la señora Llopis es un lastre para el bipartito, y es un serio problema para poder afrontar la emergencia social que tenemos en la ciudad, y que será una de las principales cuestiones a ocuparse y resolver durante los próximos meses", indica Mas.