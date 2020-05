El PSOE pide la retirada de los contenedores de ropa instalados en varias calles

El portavoz del Grupo Socialista, Paco Sanguino, ha pedido a la edil Julia Llopis la retirada de "los contenedores sin precintar de empresas que carecen de un acuerdo con la Concejalía de Acción Social. No es la primera vez que desde el PSOE se pide esta medida, pero en vista de que no se hace nada desde el Ayuntamiento, ni en plena pandemia, solicitamos esta actuación. No pueden permanecer abiertos unos contenedores al que tiene acceso cualquier persona a pesar de la emergencia sanitaria que sufrimos en la ciudad", matiza el portavoz.

El Grupo Socialista solicitó el 18 de febrero en el Registro del Ayuntamiento informe del expediente completo relativo a la instalación de contenedores de recogida de ropa en diferentes partes de la vía pública de Alicante. Se detallaban las calles Concejal Lorenzo Llaneras, esquina Ciudad Real, y Manuel Díaz Gálvez. "Son depósitos de color azul y rosa que no solo están en las calles nombradas anteriormente, sino que se hallan distribuidos por toda la ciudad en distintos solares, ya sean privados o públicos, ocupando la vía pública", afirman los socialistas.

La Concejalía de Acción Social contestó el 4 de marzo que el Ayuntamiento había suscrito un acuerdo para la instalación de contenedores con la Asociación Proyecto Lázaro, "con ninguna otra empresa". Ante esta respuesta, el GMS "dio un margen de confianza a la edil para que se procediera a la retirada de los contenedores rosas y azules, pero ha pasado el tiempo y no se ha hecho nada", indica la edil socialista Lola Vilchez.

"Los contenedores de Proyecto Lázaro están precintados con un cartel informativo, donde se menciona las medidas sanitarias adoptadas debido a la pandemia, que contrasta con los contenedores azules y rosas, que han permanecido abiertos para poder depositar ropa la ciudadanía con el peligro que conlleva en estos momentos, ya que muchas personas abren los depósitos y se llevan la ropa o la tiran por los suelos. Este hecho es muy grave en la actual situación", menciona la edil.

Por último, la concejal insiste en que el Ayuntamiento "tiene la obligación de retirar los contenedores azules y rosas, dado que no tienen permiso ni reúnen los requisitos sanitarios necesarios exigidos en pleno estado de alarma. Además, dudamos de los fines sociales para los que están destinados, ya que se desconoce qué asociaciones o personas están detrás y dónde va el dinero que se recauda con la ropa que es vendida".