El exconcejal de Urbanismo Pavón pedirá la protección integral del cine Ideal

El exconcejal de Urbanismo con el tripartito de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento, Miguel Ángel Pavón, presentará alegaciones al Catálogo de Protecciones para pedir la protección integral del cine Ideal y que quede claro en el documento que el Asilo de Benalúa es Bien de Relevancia Local. La actual versión del catálogo, que toma como base el documento que hizo Pavón y que no salió adelante en pleno, estará en exposición pública durante 45 días para que se puedan presentar propuestas y reclamaciones. Ayer se celebró una comisión de Urbanismo en la que se establecieron estos plazos.

Aunque Pavón señala que, en líneas generales, se respeta bastante el catálogo que intentó aprobar el tripartito en mayo de 2017, hay algunas excepciones "que sin duda motivarán alegaciones". Sobre el Asilo de Benalúa, el exedil

observa que queda incluido en el grupo de fichas de elementos catalogados con protección parcial (que no son Bien de Interés Cultural ni Bien de Relevancia Local-BRL). "En la ficha, en el apartado de valoración de su interés y en la memoria justificativa y descriptiva, figura Bien de Relevancia Local. Según eso debería estar en el grupo de fichas que incluye todos los BRL, pero no está. Pediré en las alegaciones que se incluya en ese grupo y que se reconozca plenamente su condición como tal". También destaca que en el catálogo no aparecen las harineras de Benalúa, cuya inclusión han pedido varios colectivos y él mismo en las alegaciones al programa urbanístico de la unidad de ejecución 2 de Benalúa.

El ex edil recuerda que en el catálogo de 2017 propusieron su protección como Bien de Relevancia Local. "Es ilegal que no lo sea, al contener un edificio religioso en su interior. Además supondría incumplir el acuerdo plenario unánime que se aprobó el 30 de enero de 2013, que exigía declararlo BRL".

En cuanto a la ficha del cine Ideal, observa que se le otorga protección parcial y lo propone como Bien de Relevancia Local. "Habrá que alegar para que tenga protección integral", adelanta.

Por otro lado, valora positivamente que se mantenga la ficha del área de interés cultural y etnológico de la Huerta, que temía que se eliminara. "Las torres de la Huerta mantienen de momento sus entornos de protección circulares - los que definió el Ministerio en 1997 -, estableciendo en su interior distintos grados de protección".

"Se respetan casi todas las fichas de patrimonio natural que se incluyeron en mi etapa en Urbanismo, excepto las 5 de vías pecuarias, que desaparecen no sé muy bien por qué, habrá que alegar para que se recuperen si no las han recolocado en otra parte del catálogo. En total hay 46 fichas frente a las 51 de 2017, la diferencia, 5, son las de las vías pecuarias", concluye.