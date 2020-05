Las denuncias de la Policía Local por desobediencia bajan a una veintena en dos días

El número de denuncias en los controles y vigilancia de la Policía Local de Alicante se ha reducido a una veintena de multas impuestas en dos días por incumplir el estado de alarma para hacer frente al covid-19, según ha informado la Concejalía de Seguridad.

En estos dos últimos días los agentes identificaron a 54 personas, y del total de denuncias 10 fueron por exceso grupal y no mantener las distancias, 3 por incumplir los horarios establecidos en las salidas permitidas en la fase 1 de la desescalada, y otras por desplazarse en vehículos sin estar justificado y realizar actividades no autorizadas.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha realizado un balance positivo de la primera semana de la fase 1 destacando que "estamos muy satisfechos, no era fácil ya que los ciudadanos llevábamos confinados mucho tiempo y lógicamente teníamos ganas de disfrutar de la ciudad de Alicante pero hay que felicitar por el alto grado de cumplimiento a los ciudadanos y hosteleros en esta semana".

El concejal también ha manifestado que el dispositivo de Policía Local tiene como prioridad "proteger y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía", y se va a mantener y prolongará durante todas las fases de la desescalada en Alicante para evitar un repunte de contagios.

"Vemos como en algunos ciudades hay un retroceso en la fase 2, y en varios lugares algunas imprudencias han ocasionado repuntes", ha indicado el edil de Seguridad, quien ha defendido la necesidad de ser conscientes de que debemos "mantener las distancias sociales, en una ciudad como la nuestra es complicado con el calor que hace ya pero debemos hacer un esfuerzo y usar la mascarilla porque más complicado sería padecer la enfermedad".

"Insisto, animo y aconsejo a todos los ciudadanos alicantinos a que sigamos siendo prudentes y conscientes del peligro y utilicemos las mascarillas y mantengamos las distancias sociales", aseveró el edil.

A su vez José Ramón González ha agradecido públicamente el esfuerzo y excelente trabajo que desde el inicio la crisis sanitaria del covid la Policía Local está haciendo en Alicante trabajando en primera línea, y ha destacado su labor. "Podemos sentirnos muy orgullosos del trabajo de nuestro cuerpo policial, de los sanitarios, voluntarios de Protección Civil y Bomberos que han hecho posible que hoy tengamos unos resultados positivos y podamos volver a la normalidad lo antes posible", ha afirmado el edil.

Por último, el edil de Seguridad ha mandado un mensaje de "tranquilidad y serenidad", recordando y haciendo un llamamiento a la importancia de "mantener las distancias sociales y usar las mascarillas, porque no sabemos si el que tenemos a nuestro lado es positivo o no, y por lo tanto debemos seguir manteniendo las medidas preventivas de seguridad ya que el virus no se ha ido".