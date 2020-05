Alicante esboza las líneas generales de su plan para combatir la pobreza al que destina este año 25 millones

El Plan de Inclusión Social, un diagnóstico de la situación económica, social, laboral y de acceso a la vivienda de los barrios y familias más vulnerables de Alicante que establece las ayudas necesarias "para garantizar que ningún alicantino se quede atrás" , en palabras del concejal de Coordinación de Proyectos Antonio Peral, da sus primeros pasos con una primera estimación económica de las actuaciones que se realizarán este año. El Ayuntamiento se reserva alrededor de 25 millones de euros del Presupuesto para su puesta en marcha, la mayoría para distintas iniciativas de inclusión social y alrededor de un millón y medio para el personal, unos 300 trabajadores dedicados inclusión social.

El alcalde, por su parte, ha desvelado que se busca un local en la Zona Norte para facilitar a las entidades el reparto de alimentos y que entiende las demandas de todos los colectivos pero que es necesario optimizar los recursos existentes. De este modo ha respondido a las quejas del presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena por tener que acoger en su bar unos 600 kilos de alimentos y no poder trabajar al no facilitársele la descarga del cargamento en el vecino centro social Pedro Goitia. También ha afirmado que esta semana o la próxima se desvelará el informe solicitado por el Síndic de Greuges sobre la gestión del bipartito de la emergencia sanitaria y social en la Zona Norte, con todos los datos sobre en qué se ha gastado el dinero y las ayudas del Consell, subvenciones y alimentos entregados, etc... Un informe realizado pese a cuestionar la edil de Acción Social, Julia Llopis, la independencia de la institución y las quejas de abandono de las familias vulnerables por las las entidades de la Zona Norte con la frase "el que más ladra no es el que más razón tiene". La edil no ha dicho ni una sola palabra durante la presentación del plan de inclusión, en el que tendrá mucho que decir el área que lleva, Acción Social.



Emergencia social

Peral ha dado a conocer el arranque del plan en una comparecencia en la que también ha intervenido el alcalde, Luis Barcala, quien ha enfatizado que se ha tenido que acelerar su presentación por la emergencia social del Covid-19, que ha puesto "patas arriba" lo previamente planificado. Este plan se abordará con las entidades sociales desde julio y se quiere buscar el consenso con los grupos municipales de la oposición para llevarlo a pleno a finales de año. En caso de salir adelante, el alcalde ha dicho que incluirá partidas específicas en el Presupuesto. El plan se alinea con la Agenda 20-30 e incluirá también las subvenciones que se solicitarán a otras adminstraciones.

Este plan contempla actuaciones para luchar contra la desigualdad y ayudas a las familias vulnerables en el periodo 2020-2030 y prevé para los cuatro años de esta legislatura emplear cerca de cien millones de euros en políticas sociales

Un equipo de más de trescientas personas será el encargado de desarrollar el plan, que prevé desde las prestaciones sociales a ayudas para el acceso a la vivienda, al empleo y la formación y a la educación y cultura.

"La crisis del Covid 19 ha puesto de manifiesto que este plan no sólo es necesario sino que es imprescindible y es una herramienta de recuperación para superar la crisis", ha dicho Barcala.

En la presentación también han estado Julia Llopis, titular de Acción Social, y María Conejero, al frente de Inmigración, Igualdad y Cooperación, aunque ninguna de ellas ha intervenido en la presentación del documento que el equipo de gobierno plantea como el instrumento para combatir el riesgo de exclusión social y para reducir el número de personas residentes en la capital de la provincia en situación de vulnerabilidad y exclusión.

El plan está dotado para este año con cerca de 25 millones de euros e incluye los 7 millones de euros aprobados por el equipo de gobierno para hacer frente a los efectos sociales negativos como consecuencia de la pandemia. La previsión es que a lo largo de los cuatro años de esta legislatura se destinen más de cien millones de euros a financiar todas las políticas contempladas en el Primer Plan de Inclusión Social de la ciudad de Alicante.

Peral ha destacado el carácter trasversal del plan, en el que se implican numerosas áreas municipales, que contribuyen a su financiación. La previsión es que a principios del mes de junio esté totalmente cerrado y se puedan poner en marcha todo el conjunto de medidas "Y atender las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad y que ya están previstas en los presupuestos municipales recientemente aprobados".

Además, se ultima el plan financiero para el periodo 2021-2023 y se va a abrir un proceso participativo para que todas las entidades sociales y el resto de grupos políticos integrados en la corporación aporte sus propuesta y sugerencias en relación al documento que se les va a trasladar. No obstante, el plan, dada la urgencia social que ha provocado el Covid-19, se pondrá en marcha con las partidas económicas ya contempladas en los presupuestos de 2020 y las medidas económicas aprobadas en el plan de emergencia social y que está dotado con siete millones de euros, según ha explicado el equipo de gobierno.

De los 25 millones previstos para este año, la partida más importante, 18.3 millones de euros, es la destinada a promover la inclusión social y contempla desde las prestaciones sociales tradicionales a ayudas para el acceso al empleo y la formación, acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la información y derechos cívicos y también prevé ayudas para mejora la atención sanitaria de los más desfavorecidos.

Con 1.2 millones de euros se dota la partida destinada a superar los desequilibrios territoriales y algo más de un millón de euros servirá este año para favorecer la colaboración entre administraciones y la iniciativa social. A estas cantidades hay que sumar las destinadas a sufragar los salarios de los más de trescientos trabajadores que se encargarán de implementar y aplicar el Plan de Inclusión Social y el gasto en infraestructuras y equipos necesarios para hacer operativo este proyecto.



Igualdad y fin a la pobreza

El Plan de Inclusión Social de la ciudad de Alicante se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para el periodo 2020-2030 y persigue, dentro de este ámbito, poner fin a la pobreza y al hambre, dar una educación de calidad, propiciar la igualdad de género, lograr un trabajo decente y que el crecimiento económico afecte a todos, reducir las desigualdades, propiciar una ciudad y una comunidad sostenible, además de garantizar paz, justicia e instituciones solidarias.

Así como fomentar la cohesión social y buscar la equidad, impulsar y favorecer la economía urbana, garantizar el acceso a la vivienda y liderar y fomentar la innovación.

Unidas Podemos

El grupo municipal de Unidas Podemos se ha mostrado bastante crítico con la presentación de hoy del alcalde, "nos preocupa que haya sido un brindis al sol ya que no ha presentado ni una sola medida al respecto, pese a que es un asunto que llevamos reclamando de manera reiterada desde el inicio del mandato".

Unidas Podemos reclama que se constituya "cuanto antes" la comisión para el control y seguimiento del proceso de elaboración del Plan Municipal de Inclusión "para que se pueda iniciar un proceso realmente participativo en el que se tenga en cuenta al tejido social y asociativo de Alicante". Consideran que este proceso "no puede estar pilotado por Julia Llopis, quien falta al respeto de manera reiterada a las asociaciones y a las personas en situación de vulnerabilidad social que son quienes necesitan urgentemente este plan".

Ya en el mes de octubre se aprobó por unanimidad la constitución de esta comisión que, según el acuerdo firmado, debería ser "dentro del mes inmediato posterior al de la aprobación de su creación por este Pleno", sin embargo, más de medio año después seguimos a la espera de que PP y C's quieran ponerse a trabajar en ello, explican desde la formación. "Hay varias cuestiones que son transversales y que no pueden esperar más, como reactivar la comisión para el plan integral de la Zona Norte que el bipartito tiene completamente paralizada y de la que depende la situación de muchas vecinas y vecinos". Una reactivación que Unidas Podemos pedirá en el pleno de este jueves que se lleve a cabo la próxima semana.

Compromís

Compromís per Alacant considera la presentación del Plan de Inclusión Social una "buena noticia", aunque creen que habría sido un detalle de buen gusto que la oposición lo hubiera conocido antes y no por la prensa.

Desde la formación progresista han valorado que será "complicado" poder avanzar en estos momentos cuando "la respuesta a la emergencia social de la ciudad está siendo tan deficiente y descoordinada", y "cuando tenemos una concejala de Acción Social, un área clave en este Plan de Inclusión, que está enfrentada absolutamente con el tejido social y vecinal de esta ciudad y deslegitimada para liderar y responder a emergencia social de la ciudad de Alicante".

Natxo Bellido, portavoz de la coalición, ha recordado que Compromís lleva reclamando que se aceleren los trabajos de este Plan de Inclusión desde hace meses y así lo ha reflejado en preguntas en plenos y reclamación de información al gobierno municipal. "En cualquier caso, el Plan de Inclusión es una buena herramienta para situar la mirada larga en lo que tiene que ser la lucha contra el modelo dual de ciudad y en contra las desigualdades".