Compromís reclamará en el Pleno que se aplique el criterio poblacional en el reparto de 16.000 millones del Estado

Compromís per Alacant ha presentado al Pleno de mayo una Declaración Institucional en la cual se reivindica que se aplique el criterio de la población en el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones del Estado. Una reivindicación que desde la coalición progresista consideran necesaria "para corregir la desigualdad perenne de nuestro País frente al resto de comunidades autónomas". Cómo ha aclarado Natxo Bellido, portavoz de Compromís, "estamos hablando de equidad y trato justo, como lo hemos hecho desde hace años. Estamos reivindicando poder tener los mismos recursos que el resto de territorios del Estado para poder afrontar esta complicada crisis sanitaria y sus durísimas consecuencias económicas y sociales. Porque, como dijo el otro día Joan Baldoví en el Congreso, los hospitales no se pagan del aire, y tampoco lo hacen el resto de facturas sanitarias que todavía se tendrán que pagar para luchar contra esta pandemia".

Desde la coalición progresista reclaman el apoyo de la mayoría de formaciones del Pleno, "dado que es una propuesta coincidente y coherente con muchas declaraciones políticas en el Ayuntamiento de Alicante y les Corts Valencianes". "Por eso necesitamos sumar muchas voces en el País Valencià que reclamen no volver a salir perjudicados en un reparto de los fondos del Estado, que si no valora de forma preferente el criterio poblacional deja atrás a los valencianos, y esto no lo podemos consentir cuando necesitamos que se liberen recursos económicos extraordinarios para combatir la pandemia sanitaria y sus consecuencias. Necesitamos equidad en los recursos para seguir salvando vidas y proteger en la población que continúa siendo la máxima prioridad en esta crisis de la COVID-19 ", ha afirmado Bellido.

Asimismo, desde Compromís han recordado que "a estas alturas las valencianas y valencianos recibimos 400 euros menos por persona que la media estatal, 1000 euros menos que un ciudadano de Cantabria o 2000 euros menos que la ciudadanía de Euskadi, un nuevo recuerdo en la desigualdad territorial autonómica y el agravio comparativo que sufrimos del Estado sin que hasta ahora se haya mostrado la voluntad política necesaria para resolver esta situación injusta, y que además penaliza el bienestar, el presente y futuro de la sociedad alicantina y valenciana, y condena al colapso y a la quiebra económica a la Generalitat Valenciana. Esto unido a la tradicional escasa inversión del Estado en nuestra autonomía, especialmente en las comarcas alicantinas, impacta en la renta de los valencianos y valencianas, 12 puntos por debajo de la renta mediana española, y todavía más en el sur del territorio valenciano".

Por eso desde la formación progresista han insistido en que "mientras no llegue la imprescindible reforma del injusto e insolidario Sistema de Financiación, hace falta un Fondo de Nivelación para las Comunidades Autónomas peor tratadas en el sistema de financiación, tal como han reivindicado miembros de la Comisión de expertos sobre la reforma del Sistema de Financiación, que aportaría 951 millones en la Comunidad Valenciana y nos situaría en igualdad de condiciones para poder afrontar la durísima destrucción de empresas y trabajo que fue consecuencia de la paralización de la actividad económica".