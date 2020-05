Unidas Podemos propondrá en el pleno adoptar medidas para combatir la explotación sexual

El grupo municipal de Unidas Podemos en Alicante señala en un comunicado que "durante la emergencia sociosanitaria actual, la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres prostituidas se ha agravado considerablemente". "Estas mujeres, en su gran mayoría extranjeras sin papeles de residencia o transexuales, sobreviven como pueden en estos tiempos excepcionales y se quedan al margen de las estadísticas", subrayan.

Según señalan desde Unidas Podemos, las mujeres prostituidas constituyen el grupo social de mayor vulnerabilidad, ya que incluso en tiempos de normalidad la prostitución supone una forma extrema de violencia contra ellas, que ahora se ve, si cabe, acrecentada. "Dada la situación actual, estas mujeres necesitan urgentemente recursos para escapar de la violencia machista y del cautiverio que les imponen los proxenetas. Además, también requieren ayuda para hacer frente al pago del alquiler, suministros o comprar alimentos. Ya que el sistema no las tiene en cuenta para su protección", indican en el comunicado.

La concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Vanessa Romero, ha recordado que el pleno "ya aprobó, en el pasado mes de septiembre, unirse a la 'Red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución'", por lo que se espera que ese compromiso "vaya acompañado de políticas inspiradas en prácticas abolicionistas, como las implementadas por el modelo nórdico, que garanticen la prestación de servicios y recursos para las mujeres prostituidas y supervivientes".

Por todo ello, el grupo municipal de Unidas Podemos defenderá en el pleno del próximo jueves "una propuesta para el impulso de medidas en favor de las mujeres prostituidas que han visto agravada su situación por la crisis sociosanitaria dela covid-19". Romero destaca que "el confinamiento impide a estas mujeres cumplir con los servicios a los que son obligadas por las mafias proxenetas, lo que les supondrá un enorme incremento de la deuda que mantienen con ellas y hará que se vean obligadas a dejarse explotar doblemente cuando acabe la cuarentena". La concejala ha defendido que Unidas Podemos "no va a permitir que se olvide a las mujeres prostituidas ni su derecho a la vida, a la salud y sus derechos de reparación", además, mantiene que "el Ayuntamiento no puede quedarse de brazos cruzados mientras cientos de mujeres sufren las consecuencias más crueles de la pandemia y del machismo" y que es el momento "de demostrar que el compromiso firmado en septiembre no fue un brindis al sol, sino que existe voluntad política de ayudar a las mujeres prostituidas y combatir la explotación sexual".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha incidido en que en la iniciativa presentada por la coalición de izquierdas, se recogen un total de seis acuerdos "para que el Ayuntamiento se comprometa a diseñar campañas de sensibilización, colaborar con Consell y el Gobierno central en la lucha contra la prostitución así como con el servicio orienta LGTBI, destinar parte del presupuesto de emergencia social a la protección de estas mujeres, impulsar una ordenanza que combata la prostitución persiguiendo a los puteros y trabajar para conseguir que cierre absoluto de locales y casas de explotación sexual".