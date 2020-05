Homenaje online a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de 1938

En el 82 aniversario de los bombardeos del Mercado Central de Alicante, en el que murieron más de 300 personas, el Ayuntamiento de Alicante ha organizado un homenaje "online" porque "el confinamiento y las medidas de seguridad propias de la pandemia no permiten este año realizar el homenaje en la plaza del 25 de mayo. Pero eso no quita para que no sigamos recordando y homenajeando a las cientos de victimas que murieron en el bombardeo", explican desde el área de Memoria Histórica de la Concejalía de Cultura. El homenaje tuvo lugar una semana después del 81 aniversario de los hechos, al impedir la Junta Electoral que se realizara en su fecha por ser la jornada de reflexión de las elecciones municipales. Además, vecinos a título particular han llevado flores a la placa en recuerdo de aquellos acontecimientos a la plaza 25 de Mayo, al igual que los ediles de Compromís Bellido y Mas. También ha acudido el portavoz del PSOE, Francesc Sanguino.

El edil de Cultura, Antonio Manresa, señala que "a pesar de las circunstancias, la Concejalía debía conmemorar el aniversario de un hecho tan doloroso y que tanto marcó a la ciudad de Alicante y para ello hemos diseñado un programa online con actividades para todos los públicos".

Los vídeos con las actividades se irán colgando en el facebook de la Concejalía de Cultura y en la web alicantecultura.es a partir de las 10 horas.

Programa:

Acto institucional Plaza 25 de Mayo (Grabado)

Video sobre el bombardeo del Mercado Central

Videoclip musical. Actualmente expuesto por Memoria de Alicante, en el Centro de Interpretación de la Guerra en

Casa de Máquinas. Rap del bombardeo del Mercado Central. Presentación por autor y Video musical. Mister Barceló, autor de la canción "25 de Mayo". Videoclip realizado por Letra & Frame

Visita guiada online a la exposición "Alicante ha caído", actualmente expuesta por Memoria de Alicante, en el Centro de Interpretación de la Guerra en Casa de Máquinas.

Visita guiada online al refugio de la Plaza Séneca

Presentación del corto cinematográfico. Grabada NUBO FILMS

Concierto Música bajo las bombas. Video documental. Resumen del concierto de la Banda Sinfónica de Alicante.

Espectáculo de danza. Homenaje a Miguel Hernández. Alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Alicante. Espectáculo de danza en el Teatro Principal el 13 de diciembre de 2017

Por su parte, los concejales de Compromís Natxo Bellido y Rafael Mas han ido a las 11 horas a depositar flores a la plaza 25 de Mayo en recuerdo de las víctimas.