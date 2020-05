El PSOE acusa al PP de bloquear la información sobre los contratos millonarios de Alicante

El Grupo Municipal Sociales en el Ayuntamiento de Alicante ha acusado, a través de un comunicado, al Partido Popular de bloquear la información sobre los contratos millonarios de la ciudad de Alicante.

Los socialistas recuerdan que el pasado 7 de mayo denunciaron públicamente que llevaban cuatro meses pidiendo información al equipo de gobierno sobre la contrata GEAMUR, empresa concesionaria del mantenimiento de zonas verdes de Alicante, "por presuntas irregularidades tal y como denunciaba el sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEPCV), que advertía de la falta de personal, maquinaria y vehículos obsoletos, falta de mantenimiento en zonas verdes de la periferia, incumplimiento del Convenio Estatal de Jardinería y trabajadores que realizan funciones fuera de su contrato".

Después de cuatro meses, señalan desde el PSOE que la pasada semana se les dio un 'pen drive' "presuntamente con la documentación solicitada". Sin embargo, "nada más lejos de la realidad", señalan.

"De nuevo, tal como ocurrió con la contrata de limpieza de colegios, no solo tardan cuatro meses en trasladarnos la documentación, faltando a la verdad sobre los motivos de tal demora injustificada, sino que solo se da de manera parcial y sesgada", comenta el portavoz socialista, Paco Sanguino, quien denuncia que "se omite de manera deliberada toda la documentación propia y en poder del Ayuntamiento como pueden ser las actas de los inspectores municipales, informes del responsable municipal del contrato, traslados de quejas, reclamaciones e incidencias del servicio por parte de los trabajadores o usuarios, etc. Ni un solo documento del propio consistorio, curiosamente sobre los que no hay ningún impedimento para entregar por su acceso inmediato, ha sido entregado".

Por ello, los socialistas entienden que "no existe ninguna justificación, más allá de la que se pueda improvisar por parte del concejal 'faltando a la verdad', para que no se nos haya dado traslado de la documentación que obra en el mismo Ayuntamiento. Esto que de por si es un hecho gravísimo, no es un hecho aislado, sino que esta misma semana ante la solicitud de un informe respecto a los contratos adjudicados a una empresa constructora, de la que se viene observando por parte de este grupo que está copando los contratos de obras de este Ayuntamiento desde al menos el inicio de legislatura, se ha contestado con un link ".

La empresa en cuestión es la adjudicataria de los nichos del cementerio, la conservación y mantenimiento del puente de San Gabriel, distintas obras de mejora de accesibilidad y acondicionamiento como las de La Isleta, las de la C/ General Aldave, C/ Poeta Zorrilla, las Cigarreras, las obras de la plaza de la justicia y un largo etc.

La edil socialista Llanos Cano indica que "se nos acaban los apelativos ante las prácticas del señor Barcala y el señor Villar. Nos encontramos no solo con otra contrata de la que no quieren dar información, sino también con unas adjudicaciones millonarias de las que tampoco se quiere emitir informe, siendo la contestación a una solicitud de información por parte de una representante pública en ejercicio de sus funciones un 'búscate la vida'".

Llanos Cano afirma que "no nos van a medrar con esta actitud, elaboraremos nuestro propio informe con los datos publicados durante los dos últimos años, tal como se nos ha indicado, sin contribución alguna por parte del concejal responsable, quien pone todo de su parte para evitar la fiscalización y supervisión del dinero de los alicantinos y alicantinas. Ya lo dijimos entonces y nos reafirmamos con los nuevos hechos, ¿Qué es lo que esta escondiendo el Sr Barcala?", concluye el PSOE en su comunicado.