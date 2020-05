INFORMACIÓN regala del 1 al 15 de junio el periódico a los bares y restaurantes

La presencia del periódico en los bares y cafeterías es una costumbre que sigue estando presente al entrar en cualquier establecimiento. La prensa y la hostelería siempre han ido unidas. Y es por ello, que en este momento de dificultad y en reconocimiento al sacrificio del sector hostelero, el diario INFORMACIÓN ha decidido apoyar de alguna forma la reapertura de los bares y restaurantes de la provincia.

Para ello, INFORMACIÓN regalará el periódico durante quince días a los locales de hostelería que vayan abriendo sus puertas, del 1 al 15 de junio. También es una forma de fomentar el acceso a la libre información de los alicantinos. «Es una buena costumbre que los clientes aprecian mucho, poder desayunar con el INFORMACIÓN y ponerse al día», destaca Javier Gallego, de Soho Mar Alicante.

«Esta iniciativa es una gran ayuda para recuperar el sector, hay costumbres que no deberían perderse. El periódico es imprescindible, son muchos los clientes que prefieren tocar papel a leer las noticias online. Los clientes de todas las edades lo solicitan, sobre todo si vienen solos, es su momento personal», sostiene Miguel Cano, gerente de Baker and Co.

Con la garantía, además, de que la lectura de periódicos no es actividad de riesgo, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha aclarado que la probabilidad de transmisión del Covid-19 a través del papel impreso es prácticamente nula.

Así, estos establecimientos podrán mantener el servicio que prestaban a sus clientes antes del cierre pero sin soportar sus costes en una vuelta que ya viene con dificultades tras más de dos meses de cierre obligado. «La mayor dificultad es el cambio de hábitos a la hora del trato con el cliente, ahora deben esperar a que nuestro personal le acompañe a la mesa. También debemos indicarles que no pueden acceder al interior del local, ni pueden tomar nada de pie o fuera de la terraza», señala Javier Gallego.

Los hábitos están cambiando en todos los ámbitos de nuestra vida tal y como la conocíamos, sobre todo en la manera de relacionarnos y a la hora de trabajar. «Nuestro personal tiene instrucciones de que atienda a los clientes con mascarilla y guardando la máxima distancia posible. Después de que el cliente se haya marchado, debemos higienizar mesa y sillas con productos biocidas», explican desde Soho Mar.

Terraza de Baker and Co en Sant Joan d'Alacant. pilar cortés

Ahora, ir a cualquier establecimiento requiere tener conciencia social y también los hosteleros realizan un mayor esfuerzo, abriendo sus negocios siguiendo las instrucciones de higiene y sanitarias de las administraciones y del ayuntamiento. Desde Soho y Baker and Co han organizado las mesas de tal manera que haya una distancia de 2 metros entre mesa y mesa. Además de que no pueden sentar a grupos de más de 10 personas y solamente tienen instalado el 50% de los veladores autorizados. Las mesas se desinfectan entre cliente y cliente, la carta está disponible en código QR y puede verse online, la cocina se desinfecta cada 2 horas completamente, hay gel hidroalcohólico a disposición de los clientes, el aforo en la sala para take away está limitado y cada apertura y cierre se desinfecta y limpia el local en profundidad.

«La falta de aforo en la terraza es un hándicap, limita mucho la facturación y eso provoca que no podamos incorporar más empleados del ERTE», afirma Miguel Cano. Por tanto, el apoyo en estos momentos a esta actividad clave para la economía resulta fundamental.

Para acceder a la promoción aquellos negocios de hostelería que estén interesados en la suscripción del periódico deben solicitar información en sus quioscos o distribuidor habitual o pueden llamar al teléfono 965 989 100. Los bares que soliciten su ejemplar antes de esa fecha recibirán el periódico gratis del 1 al 15 de junio.