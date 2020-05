Alicante Gastronómica Solidaria: 80.000 menús repartidos en 25 municipios de la provincia

Cuando la organización de Alicante Gastronómica, el evento culinario más importante de la provincia de Alicante, decidió el pasado 14 de abril dar un paso adelante y poner todos sus recursos al servicio de las personas más necesitadas, no podía prever que mes y medio después se habría convertido en una verdadera revolución solidaria que ha obtenido el aplauso y el reconocimiento de todo el país.

Personalidades como Boris Izaguirre, Carlos Herrera, Juan Echanove, Paco González, Martín Berasategui, Susi Díaz o Quique Dacosta, entre otros muchos, han alabado la labor que está llevando a cabo Alicante Gastronómica Solidaria para dar de comer cada día a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad de 25 municipios de la provincia de Alicante.

"Comenzamos elaborando 300 menús y, 40 días después, vamos a superar los 80.000", explica Carlos Baño, presidente de la iniciativa asistencial impulsada por la Cámara de Comercio, la Diputación de Alicante, Turismo de la Comunitat Valenciana e IFA.

La organización dispone de cuatro cocinas centrales en Alicante, Benidorm, Elche y Torrevieja, desde donde se distribuyen a diario los menús completos compuestos de dos platos, pan y postre.

Se trata de menús caseros, saludables y elaborados con recetas tradicionales de la dieta mediterránea y productos de primera calidad de nuestra tierra. Para la elección de los menús se cuenta con el asesoramiento de nutricionistas y, para cocinarlos, con las manos expertas, la dedicación y el cariño de una legión de voluntarios formada por más de 500 profesionales del sector de la hostelería.

"Somos conscientes de que muchas de las personas a las que asistimos no tienen recursos para tomar más de una comida completa al día, por eso nuestros menús son muy nutritivos y equilibrados", explica Carlos Baño, que también reconoce que "sin el compromiso de los voluntarios, que han invertido su tiempo de confinamiento en cocinar para los demás, y sin las donaciones de las empresas que han puesto a nuestra disposición toneladas de materia prima para cocinar, no hubiéramos llegado hasta aquí".

En este sentido, Alicante Gastronómica Solidaria ha recibido centenares de colaboraciones, como la de Carrefour, que esta misma semana ha donado tres toneladas de alimentos, o la de los supermercados MasyMas que han hecho lo mismo.

El presidente Carlos Baño ha agradecido la generosidad de todas las empresas "que hasta ahora se han volcado con la iniciativa -más de un centenar-, así como la labor de las organizaciones sociales que nos ayudan a repartir la comida en los municipios".

Baño también ha agradecido el respaldo de instituciones como Turisme de la Generalitat Valenciana, con Francesc Colomer a la cabeza, que ha cedido los CdT de Alicante, Torrevieja y Benidorm, además de asumir una parte de los costes de mantenimiento y seguridad.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha comprometido a la firma de un convenio por valor de 50.000 euros, que irán destinados a la adquisición de blisters, envases y bolsas para la distribución de la comida.

De la misma manera, ayuntamientos como los de Torrevieja, Elche o Benidorm se están haciendo cargo de parte de los gastos generados por los centros de cocinado o han realizado importantes aportaciones, al igual que muchos de los municipios a los que atiende Alicante Gastronómica Solidaria cada día.

Carlos Baño también ha querido agradecer la generosidad con nombre y apellidos. "Además de las aportaciones de todas las empresas e instituciones, tengo que dar las gracias a tres personas que no sólo han aportado al proyecto sino que lo han hecho suyo y han realizado una labor de apostolado buscando e implicando a otras empresas". Se trata de Jesús Navarro Alberola (Carmencita), Fidel Bernabeu (Harinas La Encarnación) y Pablo Garrigós (Turrones y Dulces Pablo Garrigós Ibáñez).

Igualmente, Baño ha reconocido el esfuerzo del equipo de organización de Alicante Gastronómica, que se ha volcado en darle forma y visibilidad al proyecto solidario en un tiempo récord.

Antonio Crespo, Antonio Llorens, Chema García, Gema Amor, Gemma Mateos, Ginés Lorente, Maje Martínez, Rafael Fernández Ibiza, Santiago Dusmet y Toni Pérez Marcos son las personas que están detrás de cada jornada de trabajo en Alicante Gastronómica Solidaria desde el primer día.

"Ahora hacemos más falta que nunca"

Lejos de pensar en la desescalada, Carlos Baño hace un nuevo llamamiento a los voluntarios y a las empresas para que sigan colaborando. "La situación es todavía más grave que cuando se decretó el estado de alarma", reconoce Baño, basándose en las estimaciones de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, que aseguran que hay más de un millón de personas en nuestro país que no han cobrado aún el dinero de los ERTEs y muchas familias que se han quedado sin trabajo o han tenido que cerrar sus negocios ya han agotado sus ahorros. "Ahora nos necesitan para comer y darles de comer a sus hijos".

Bonos gastronómicos para ayudar al sector

Otra de las preocupaciones del presidente de Alicante Gastronómica es buscar la manera de devolver a los profesionales del sector de la hostelería, uno de los más importantes para nuestra provincia, la entrega y la generosidad con la que han trabajado estas semanas para que no le falte a nadie un plato de comida en la mesa.

"Estamos impulsando, de la mano de la Cámara de Comercio y asociaciones empresariales como APHEA y ARA, una plataforma de compra de bonos gastronómicos, mediante los cuales se podrá adelantar el pago de las reservas y consumiciones en bares y restaurantes para facilitar su supervivencia, inyectándoles un poco de liquidez tras permanecer dos meses con la persiana bajada", ha explicado Carlos Baño.

Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benidorm, Crevillente, Daya Vieja, Elche, Elda, Ibi, El Verger, Els Poblets, Finestrat, L'Alfàs del Pi, Los Montesinos, La Vila Joiosa, Onil, Orihuela, Petrer, Polop, Relleu, Sant Vicent del Raspeig, Sella y Torrevieja son las localidades que se han beneficiado hasta el momento de los más de 74.000 menús completos destinados a vecinos sin recursos, de los que un 30% son menores.

Más de un centenar de colaboraciones público-privadas

La iniciativa solidaria ha tenido más de un centenar de colaboraciones público-privadas.

