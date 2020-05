La Federació de la Fogueres de Sant Joan celebrará este año unas "Hogueras online"

La Federació de les Fogueres de Sant Joan celebrará este año unes Fogueres muy especiales, por primera vez en la historia tendrán lugar les Fogueres online. Una iniciativa en la que participarán, foguerers y barraquers, y " haremos extensible a todos los alicantinos. Juntos viviremos el sentimiento fogueril y celebraremos cada acto", ha apuntado la Federació en un comunicado.

A un mes de la plantà 2020 "estamos ultimando todos los preparativos y en breve os haremos llegar el programa de actos y las instrucciones para que del 19 al 24 de junio, Alicante viva sus Fogueres online. Os animamos a que los compartáis con vuestras comisiones y participéis en todas las iniciativas".

El Ayuntamiento de Alicante suspendió definitivamente las Hogueras 2020 el pasado 12 de este mayo a la vista de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y después de escuchar la opinión mayoritaria a favor de la cancelación expresada por las comisiones y las barracas en el cuestionario remitido a tal efecto por la Federació de Fogueres.

El alcalde, Luis Barcala, comunicó la suspensión definitiva de las Hogueras 2020, fiestas oficiales de la ciudad, fundadas en 1928, en el transcurso de la reunión que mantuvo el primer edil con la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, la presidenta de la Federación, Toñi Martín-Zarco, e integrantes de su Junta Directiva. A finales del mes de marzo se decidió trasladar las Hogueras a la primera semana de septiembre y se encajaron los actos principales en el calendario pero cada vez eran más las voces entre los festeros que reclamaban la suspensión. Las Hogueras son también fiestas de Interés Turístico Internacional.

El alcalde lamentó tener que tomar "una decisión que nunca me hubiera gustado tomar" y explicó que ha tenido que dar este paso porque "lo primero de todo es garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos ante la propia evolución de la pandemia". El edil considera que el hecho de que se prorrogue el estado de alarma, también el que Alicante no haya pasado a la fase 1 de la desescalada, la circunstancia de que había aún un calendario muy denso de actividades a realizar en los meses de julio y agosto, como era la propia elección y proclamación de la Bellea del Foc, y la opinión mayoritaria de hogueras y barracas, "que han puesto de manifiesto las dificultades económicas para poder plantar y la incertidumbre e inseguridad en la situación, a los que agradezco la sensatez que han demostrado a la hora de tener que renunciar a nuestra fiesta oficial, no nos han dejado otro camino que el de la cancelación definitiva".