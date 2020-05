El PSOE de Alicante apela a garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en una ciudad más "igualitaria y diversa"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha apelado este sábado a la defensa de las personas LGTBIQ+ y a garantizar que no se vulneren sus derechos, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la LGTBIfobia, que conmemora el fin de la consdieración de la homosexualidad como una enfermedad mental por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 17 de mayo de 1990. Una jornada que, han señalado fuentes del PSOE a través de un comunicado, debe servir para "luchar y visibilizar la discriminación que ha sufrido y sigue sufriendo el colectivo".

El PSOE ha querido en esta jornada "recordar a todos los activistas LGTBI que han sido agredidos, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por defender los derechos humanos, y nos sumamos a quienes reclaman el fin de la penalización de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad en todo el mundo". El portavoz del grupo, Francesc Sanguino, ha recordado que "la LGTBIfobia, según muestran los datos recogidos por los distintos observatorios autonómicos, sigue estando presente en nuestra sociedad", en ámbitos como el trabajo, la educación, el ocio y el deporte, entre otros. "Muchas personas, y especialmente jóvenes, no pueden vivir y formar de manera positiva su orientación sexual o identidad. Los y las socialistas, aspiramos a conformar una sociedad que se implique educando y sensibilizando en la lucha contra la LGTBIfobia, tal y como dice el artículo 14 de nuestra Constitución", ha añadido.

Sanguino ha añadido que, en España, "el partido de extrema derecha ha hablado de que terapias de reversión, que dos personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio". Por su parte, la edil Llanos Cano ha recordado que el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el 28 de julio del año pasado una declaración institucional de apoyo al colectivo "a instancia de nuestro partido y de UP y no nos consta que se haya hecho nada". Desde entonces, según Cano, "hemos pasado de concejalía estrella para mayor gloria de la vicealcaldesa a una simple partida de 30.000 euros en los presupuestos (aun sin aprobar) para apoyo al movimiento LGTBI", de manera genérica. Mientras tanto, sin embargo, "las denuncias recogidas por el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia han aumentado un 26% en 2019" y "tenemos que recordar que en la ciudad y en la provincia se han dado casos muy relevantes este año", como vetar la entrada a una persona a un local de la ciudad porque "no era para maricones" o agresiones verbales a través de internet y las redes sociales.

"Mientras esto ocurre, la única acción concreta que se conoce en esta área es un acto en Fitur para promocionar Alicante como destino turístico LGTBI", ha proseguido Cano. La edil ha hecho hincapié en que el PSOE pidió que se duplicara el presupuesto asignado al área para "hacer de Alicante una ciudad igualitaria y diversa". La concejal considera que debe promoverse "un plan LGTBIQ+ donde se establezca un conjunto de políticas públicas municipales, para promover, defender y garantizar los derechos de este colectivo contrasta con la inacción y los escasos medios destinados por ciudadanos y PP que demuestran la falta de interés real en el colectivo".