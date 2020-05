El Ayuntamiento de El Campello instala los "pasillo del nado" para deportistas

La concejalía de Servicios y Playas de El Campello, dirigida por Julio Oca (Cs) finalizó los trabajos de señalización de lo que han dado en llamar los "Pasillos del Nado". Los puntos de acceso al mar, situados en playa de Muchavista, a la altura del Rincón de la Zofra y en la playa Carrer La Mar, frente a la calle Hernán Cortés, podrán utilizarse por aficionados, federados y profesionales de la natación.

La concejalía ha querido recordar que la utilización de las pasarelas queda exclusivamente autorizada para los deportistas, que deberán acceder al mar únicamente a través de estos pasillos. Además, se insiste en que el baño queda prohibido, no en vano la bandera roja ondea a lo largo de todo nuestro litoral.

Asimismo, cabe destacar que, para el acceso a estas zonas, el carácter de deportista deberá acreditarse mediante el DNI o documento preceptivo de residencia en nuestro municipio, cuando así sea requerido por autoridades o funcionarios municipales competentes.

En este sentido, hay que recordar que tal y como recoge el artículo sexto de la "Ordenanza Municipal de Playas" la bandera roja, que ondea en todo nuestro litoral, prohíbe el baño, por lo que se ruega a la ciudadanía se abstenga de utilizar los corredores habilitados para este uso.



EVITAR RIESGOS

El edil de Playas ha querido reseñar que, en la actualidad, no se encuentra activo el servicio de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento, por lo que recomienda a los deportistas respeto normativo y la debida cautela "si queremos evitar desafortunados incidentes".

Además, recuerda que, en nuestros arenales, no se puede permanecer estático o tomar el sol, lo que significa que no se pueden colocar sombrillas, toallas, sillas u objetos similares que implican la inmovilidad de las personas.

Tampoco se podrán utilizar los lavapiés y las duchas, ni jugar con la pelota o realizar alguna actividad que implique el uso del mobiliario de la playa, como la zona de vóley, la de juegos infantiles o el área de ejercicio físico.

