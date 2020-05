La Policía Local impone 150 denuncias el fin de semana en Alicante, casi la mitad por incumplir horarios

La Policía Local de Alicante ha impuesto durante este fin de semana un total de 150 denuncias por desobediencia del estado de alarma, de las cuales 67 han sido por incumplir los horarios establecidos en las salidas permitidas en la fase 0 de la desescalada, y se han identificado a 548 personas en Alicante, según informa la Concejalía de Seguridad.

Según fuentes policiales, del total de denuncias 22 fueron por ir en grupo o estar reunidos en la vía pública, 7 por estar a más de un kilómetro de sus viviendas, 21 por realizar actividades no autorizadas, 14 por utilizar el vehículo sin justificar el desplazamiento y se multaron a 7 comercios por incumplimientos, entre otros.

Durante la jornada del domingo se disolvieron grupos de personas en el monte Tossal y la Serra Grossa, se intervino en la celebración de un cumpleaños en la calle Travertino, dos fiestas en domicilios, con personas incumpliendo las distancias en la Plaza de Cruz Roja, la Plaza Lo Morant y Gadea, y con un grupo de menores jugando en la calle Tridente.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, anima a los ciudadanos a "seguir respetando las medidas establecidas de confinamiento, salir lo imprescindible y siempre en los horarios permitidos, evitar agruparse y los desplazamientos demostrando así en este período en el que entramos que somos una ciudad comprometida para superar esta pandemia".

Debido al gran número de personas en bicicleta y practicando ciclismo que hay circulando en la ciudad y que se ha detectado la presencia de ciclistas por la noche que circulan por las calles y carriles-bici sin llevar elementos reflectantes ni luces, desde la Concejalía de Seguridad se pide extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes de tráfico y conflictos en el uso compartido de las vías públicas.

Por ello, la Policía Local recuerda a los ciudadanos que van a salir en bicicleta que la práctica de las actividades deportivas se debe efectuar de forma individual, no pudiéndose circular en grupos y no siendo posible circular más allá del término municipal. Y, se deben respetar los sentidos de circulación y no circular en sentido contrario, así como los pasos de peatones o la presencia de estos en zonas compartidas, preferentemente se utilizará el carril de la derecha y por la noche es obligatorio el uso del alumbrado, luz blanca delante y roja detrás.

Además los agentes policiales recuerdan que en los cruces se deben respetar los semáforos y las señales de prioridad, stop o ceda el paso, y se debe circular por la calzada y nunca por las aceras o zonas peatonales, y es muy recomendable portar prendas de alta visibilidad o reflectantes, siendo obligatorio su uso de noche en vías interurbanas.

En relación a los elementos protectores la Policía Local recuerda que es muy recomendable el uso de casco protector, siendo siempre obligatorio para los menores de 16 años y para todos los ciclistas cuando se circula por vías interurbanas, y es obligatoria la instalación del timbre y su uso para advertir de su presencia a otros usuarios de la vía, especialmente a los peatones.