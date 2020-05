Los locales de restauración y ocio aseguran que cada día que pasa hay más riesgo de no poder abrir los negocios

La Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), debido a las situaciones familiares y empresariales extremas que están padeciendo la gran mayoría de sus asociados, consideran a través de un comunicado que ha llegado el momento de exigir tanto al Consell como al gobierno central, que den explicaciones por los últimos acontecimientos en el proceso de desescalada.

"No podemos entender que después de pasarnos toda la semana escuchando que estábamos bien, que la Generalitat habían hecho los deberes, que el sistema sanitario era de los mejores del país y que íbamos directos a la Fase 1, nos encontremos con este golpe tan duro para el sector", señalan en su misiva.

En opinión de los comerciantes alicantinos "han jugado con la preocupación social y protección sanitaria de nuestras familias", y, por ello, piden "conocer el riesgo realque existe" en este momento en la ciudad, la cantidad de enfermos actuales, el nivel de contagio, y las condiciones que no se cumplen en esta crisis sanitaria del Covid-19.

Desde la asociación "no entienden" tampoco los criterios y motivos por los que Alicante no ha cumplido con los requisitos de garantías sanitarias exigidos para pasar a la fase 1 de la desescalada. Además, exigen que "los responsables políticos que no han cumplido los mencionados baremos exigidos, den las correspondientes aclaraciones, comuniquen urgentemente las medidas que se están acometiendo para corregir y paliar esta situación, y poder acceder a la fase 1 con la mayor brevedad posible".

"Cada día que nuestras persianas están cerradas, algún empresario y sus trabajadores están abocados al cierre definitivo, con el consiguiente drama que supone en estos tiempos quedarse sin trabajo. Necesitamos certezas, y entendiendo que todas las decisiones se tomen con la idea de superar la pandemia, ya demostramos adelantando el cierre de nuestros negocios al decreto de alarma, que apostamos por dar los pasos que sean necesarios para salir de esta situación. Lo que no podemos soportar más tiempo es que se trabaje a golpe de titular, jugando con las expectativas de un sector que tiene ante sí un reto titánico para salvar sus negocios", señalan en el comunicado.

Por último, esperan que tras varias reuniones de trabajo y sus aportaciones de peticiones en documentos y con propuestas concretas, tengan una respuesta clara y firme del ayuntamiento de Alicante en los próximos días. "Ha llegado la hora de poner negro sobre blanco todo este trabajo. Necesitamos conocer cómo y de qué forma se van a concretar las ampliaciones de veladores, en que zonas y bajo que parámetros. Si se van a ampliar unas ayudas que son claramente insuficientes, y que además 60 días después siguen sin llegar. Hay que iniciar y concretar todas las medidas de promoción de la ciudad, y todavía no sabemos si alguna de las 26 propuestas que hemos enviado, han sido aceptadas. Ahora más que nunca es necesario que la administración local disponga del superávit para poder reinvertirlo en el tejido social y económico de la ciudad. Llegó la hora de las realidades y de dejar pasar los días, con actuaciones claras y que nos sirvan de tabla de salvación, empecemos el 18 de mayo o el 8 de junio".