Bellido insta a Barcala a "no hacer el ridículo dando lecciones y menos al Govern del Botànic"

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Nacho Bellido, en el Ayuntamiento de Alicante, asegura que el "bipartito de derechas" que gobierna el Consistorio alicantino "no está en posición de dar lecciones a nadie, y menos todavía al Govern del Botànic".

"Estamos hablando de un gobierno municipal que no ha sido capaz todavía de aprobar presupuestos, a pesar de estar casi a mediados de año, que no está siendo capaz de atender la emergencia social de la ciudad y la gestiona sin saber coordinarse con el tejido social y vecinal. Además, a diferencia, del resto de grandes ciudades valencianas todavía no ha abierto la convocatoria de las ayudas a pymes y autónomos. Es el paisaje del fracaso de una gestión que no pueden tapar ahora intentando querer dar lecciones, que no tienen legitimidad para dar y más bien lo abocan al ridículo", asegura Bellido.

Por eso, desde Compromís exigen la convocatoria de una Junta de Portavoces urgente. "En ese marco, tal como estamos haciendo en otros temas, podemos llegar a acuerdos y hacer una demanda de los informes al Gobierno Central y la Consellería de Sanidad sobre el estado actualizado de las áreas de salud de la ciudad de Alicante. En ese espacio político e institucional podemos sumarnos a la posición del Gobierno del Botánico de revisar cuanto antes mejor la situación de la Comunidad Valenciana, así como a la demanda al Gobierno Central de clarificar las reglas del juego y no variarlas sobre la marcha. Y sobre todo, exigir, como ha hecho la Vicepresidenta Oltra, equidad en el tratamiento en todos los territorios del Estado y máxima transparencia. Estamos hartos del maltrato económico sistemático del Estado a la sociedad valenciana", reclama el portavoz de la coalición de izquierdas.

Nacho Bellido advierte al gobierno municipal de que "hay que respetar y asumir las directrices de las autoridades sanitarias con todo el rigor, pero desde la equidad y la transparencia, por otro lado reclaman que hay que resolver la incoherencia que supone no ser zona prioritaria para recibir los recursos económicos del Estado y poder reforzar así la atención sanitaria y, por el contrario, no ser aptas para pasar a una nueva fase del estado de alerta. El portavoz de Compromís insiste en que "las dos cosas a la vez no cuadran y Compromís vamos a reclamar desde las instituciones que se resuelva esta contradicción".

La coalición progresista insta al bipartito "a hacer los deberes, a mejorar la respuesta a la crisis en la ciudad para poder avanzar al ritmo otras ciudades y a dejar de hacer ruido partidista cuando lo más importante en estos momentos es reforzar la unidad institucional en Alicante. "Podemos hacerlo a través de mecanismos como la toma de acuerdos conjuntos en el marco de la Junta de Portavoces. Y resulta básico seguir enviando un mensaje de prudencia a la ciudadanía, que a pesar de la frustración, debe de seguir cumpliendo con toda claridad las restricciones a la movilidad para poder seguir salvando vidas, que sigue siendo la máxima prioridad en esta crisis. Queremos pasar de Fase con todas las garantías sanitarias, pero a la vez exigimos más transparencia y más equidad por parte del Gobierno Central", concluye Bellido.