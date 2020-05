Fernando Simón apela a la "prudencia" para no pasar de fase a 14 departamentos de la Comunitat Valenciana

El doctor Fernando Simón ha explicado esta mañana a qué se ha debido que 14 departamentos de los 24 de salud que tiene la Comunitat Valenciana no pasen a fase 1 el próximo lunes. Simón ha apelado a la "prudencia" y ha asegurado que se debió a "factores asociados a la transmisión de la epidemia" que no tienen que ver con la calidad asistencial o de atención primaria y de salud pública, aunque no ha concretado cuáles.

El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha defendido enérgicamente el trabajo realizado por los servicios sanitarios valencianos. "En València, en concreto, la epidemia ha tenido un impacto alto, pero se ha trabajado desde los servicios asistenciales, desde atención primaria y desde salud pública con una calidad excelente en toda la comunidad autónoma", ha dicho, pero también ha puntualizado que se tienen que atender también "factores asociados a la transmisión de la epidemia que en algunos departamentos todavía no están en la situación que nos permita tomar la decisión de pasar a fase 1".

Así, Simón se ha mostrado optimista y ha considerado que a esos 14 departamentos sanitarios valencianos no les falta mucho para pasar de fase: "No falta mucho, falta muy poco. No es una cuestión de si es hoy o mañana, es una cuestión de hacerlo bien, de hacerlo cuando se tiene que hacer". "El lunes que viene, si los datos indican que pueden pasar de fase, pasarán de fase", destacó.

Simón también ha querido destacar que "la Comunitat Valenciana tiene uno de los sistemas de información que se necesita para tomar las decisiones, mejores de España". Sobre cómo se llevó a cabo la decisión que ha suscitado gran polémica y la crítica directa desde la Generalitat Valenciana, Simón ha explicado que "el equipo técnico que ha estado evaluando esto en la dirección general de Salud Pública, después de muchas discusiones muy intensas con todo el equipo de profesionales de la Comunitat Valenciana se valoró que hay 10 departamentos de los 24 que cumplen y están en una situación adecuada y 10 que por un principio de prudencia que creo que en esta situación es muy razonable y muy entendible, sería mejor esperar unos días, puede ser una semana".

