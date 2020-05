«El primer #ArmarioSolidario para Alicante es este jueves, a las 19 horas»

Sumar, crear, buscar el modo de ser útil, de sentirse activo, de formar parte de la solución, nunca del problema. Da igual el punto desde el que se parta, lo que cuenta es convertir el deseo en ayuda. Eso es lo que ha hecho Elena Vidal, una influencer alicantina especialista en moda que, a través de su perfil en Instagram (@alicantestreetstyle) ha impulsado #ArmarioSolidario, una acción colaborativa con la que pretende reunir fondos para donarlos a asociaciones y ONG de Alicante. Mañana, a las 19 horas, se estrena.

- ¿Cómo se gesta la iniciativa?

#ArmarioSolidario la creó hace unas semanas la periodista venezolana afincada en Madrid, Linda K. Sharkey, quien decidió darle una segunda vida a las prendas de su armario y donarlas para recaudar fondos para ayuda sanitaria a través de su cuenta de Instagram @lindaksharkey.

Yo llevaba tiempo dándole vueltas a la manera en que la moda podía contribuir a ayudar a Alicante en esta situación tan difícil que estamos viviendo, y me puse en contacto con Linda para desarrollarla aquí. Ella me guio para lanzar el primer #ArmarioSolidario para Alicante este jueves, a las 19 horas. Es el momento de que nos sumemos y pongamos en marcha nuevas fórmulas e iniciativas para poder ayudar a todos los colectivos y asociaciones más afectadas por esta crisis sanitaria.

- ¿En qué consiste?

Se trata de dar una segunda vida a esas prendas que tenemos en el armario que ya no utilizamos y venderlas para recaudar fondos para asociaciones y colectivos que estén siendo impactados fuertemente por la crisis del coronavirus. Durante esta cuarentena muchos de nosotros hemos hecho limpieza de armario y dado con prendas sin saber qué hacer con ellas. Queremos que lo último en lo que se piense sea en tirarlas, hay que darles un uso responsable, evitar que se conviertan en residuo y ayudar, si se puede, a los demás.

- ¿Cómo funciona?

Cada semana contaré con una invitada de la provincia que hará una donación de prendas de su armario para la asociación que elija. Son invitadas que a todas nos encantaría meternos en sus armarios por el buen gusto y estilo que tienen. Las prendas que donan están en perfecto estado, muchas de ellas hasta con etiqueta. Haremos un directo en Instagram el día fijado de cada semana, siempre a las siete, e iremos mostrando la ropa a las usuarias que se conecten y la primera que la comente, se la lleva.

¡Así de fácil! Una vez terminado el directo, contactaré con cada usuaria para que pague a la invitada, quien donará el importe a la asociación que haya elegido, descontando los gastos de envío. Es un sistema muy divertido porque las prendas tienen un precio simbólico y suelen suscitar bastante interés. Hay que estar pendiente de ser la primera en comentar la pieza que te quieras llevar. O probar suerte con la siguiente... Toda la recaudación se quedará en Alicante.

- ¿Quién más colabora en el desarrollo de la iniciativa?

Esta semana, la invitada será la influencer Elena Fuster (@elenafust), quien cuenta con uno de los armarios más envidiados de la provincia. La semana que viene contaré con Paloma Amo (@palomamo), una reconocida decoradora de interiores, que tiene un estilo y unas prendas maravillosas. Continuaremos con Leticia Pérez (@ordenotucasa), una de las «influencers» alicantinas más de moda, quien nos dará, además, unos consejos para mantener el armario ordenado. Y más sorpresas que iremos desvelando poco a poco

- ¿Quién recibirá la donación?

Esta semana Elena Fuster ha elegido APSA, que está haciendo una labor excepcional para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Las próximas semanas las diferentes invitadas han elegido asociaciones como Alinur, Acomar o Cáritas.

- ¿Toda la ropa a la venta será de mujer?

Por el momento sí, pero me han escrito influencers e interesadas que les gustaría donar ropa de hombre y niño, incluso electrodomésticos. ¡Y cenas! Hay algunos restaurantes que quieren donar menús de comida especiales y que los usuarios paguen directamente a las asociaciones. Iremos consultando a nuestra comunidad, y si vemos que les interesa alguno de estos productos o servicios, nos pondremos manos a la obra.

- ¿Cuántas vidas tiene una prenda?

No es cuestión de las vidas que tenga una prenda, sino de ser conscientes de que si una camiseta nos ha dejado de gustar o hemos cambiado de talla y ya no nos sirve, no tiene que terminar en la basura. Busquemos otras fórmulas de darles nuevas vidas evitando generar más residuos. Cada año se tiran millones de toneladas de ropa, de las que solo se recicla un 1% aproximadamente. Armario Solidario no solo busca recaudar fondos para los que más nos necesitan, sino concienciar sobre un sistema circular en moda, en el que evitemos por todos los medios que nuestras prendas acaben en un contenedor.

- ¿Que te parece que se ponga a la moda como ejemplo de frivolidad?

Como amante de la belleza de la moda me da pena, pero es totalmente cierto. Hemos tenido muchos momentos de marcas sin esencia, del vender lo que sea y como sea, del hipersexualizar a la mujer, de incitarnos a desear unos cuerpos imposibles€ Como respuesta, ahora surgen marcas e iniciativas más responsables con sus trabajadores, el medio ambiente y con la sociedad que defienden valores con los que, al fin, el consumidor empieza a verse identificado.

- Estos días, entre tus seguidores, qué notas más: ¿esperanza o desánimo?

Hay un sentimiento generalizado de esperanza y de apoyo común transmitiendo el mensaje de que todo va a salir bien. Han sido semanas devastadoras para todos: hemos perdido familiares, amigos, trabajos€ pero queremos seguir luchando por los que quedan y trabajar para salir adelante.

- ¿Dónde llegará Armario Solidario?

En Alicante contaremos con una venta cada semana, aunque son tantas las personas que se han querido involucrar y asociaciones que nos necesitan que lo iremos adaptando día a día. Mientras haya gente que lo necesite y gente que quiera colaborar, seguiremos llevándola a cabo en Alicante. Alicante ha sido la primera ciudad en querer hacer extensible la iniciativa llevada a cabo por Linda, pero la creadora cuenta que ya empieza a tener embajadoras en México, Colombia, Venezuela, EEUU y Reino Unido, quienes están replicando el modelo con diferentes invitadas para apoyar colectivos de sus regiones.