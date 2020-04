Los niños toman la calle

Día de ilusión para los más pequeños y para sus padres. Tras más de 40 días de confinamiento, por fin los niños han podido pisar la calle. Como si se tratara de estrenar los regalos de los Reyes Magos, las caras de ilusión no se podían disimular por las calles alicantinas. Los hubo madrugadores y poco después de las nueve de la mañana ya estaban pisando el asfalto que tanto tiempo solo han podido mirar desde los balcones. No tardaron en verse patinetes, bicicletas, motos de juguete... Aire puro que hacía mucho tiempo no respiraban, aunque eso sí, mascarillas en los adultos y en algún niño también.

La norma era clara, respetar la distancia de seguridad y no jugar con otros niños. No siempre se han cumplido estas obligaciones en estas primeras horas de la mañana y la Policía ha tenido que intervenir en San Juan para evitar cualquier tipo de aglomeración además de sancionar por ir más de un adulto con un niño. Las patrullas policiales están controlando que se cumplan las medidas que seguridad. Tampoco está permitido jugar en los parque infantiles aunque playas como las de El Campello o Santa Pola está permitido entrar en ellas para pasear con la condición de vivir a un kilómetro de ellas.