La Generalitat autoriza la reapertura de mercadillos para productos alimentarios desde el 30 de abril

Mercadillo de Torrevieja. | Foto: Toni Sevilla

El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado este sábado la resolución que regulará la reapertura de los mercadillos de venta no sendentaria en toda la Comunidad Valenciana exclusivamente para los productos alimentarios desde el próximo 30 de abril. La Unió de Llauradors indicó en un comunicado que la Generalitat autoriza desde el próximo 30 de abril la celebración de los mercados no sedentarios de proximidad con productos de primera necesidad que se realizaban "en muchas de nuestras localidades de la Comunitat Valenciana siempre y cuando cumplan una serie de condiciones mínimas, tal y como se había reclamado de forma insistente desde la declaración del estado de alarma por parte de esta organización agraria".

La Conselleria de Sanidad, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, ha fijado en una resolución las condiciones para la apertura de los mercados de venta no sedentaria de productos de primera necesidad durante el estado de alarma, entre ellas la separación de 2,5 metros entre puestos y una distancia de 2 metros con el cliente.

La resolución, que parte de la Conselleria de Agricultura y de Economía, recoge que los mercados no sedentarios podrán adaptarse o mantener su actividad en los lugares habituales siempre y cuando se desarrollen en espacios, cubiertos o no, delimitados con vallas u otro medio que permita marcar los límites, garantizar el control de afluencia, la separación de establecimientos y la distancia social.

Se podrán celebrar mercados en espacios cubiertos y no cubiertos habilitados para ello, y los mercados que no puedan mantener la actividad en un entorno cerrado tendrán que trasladar su ubicación a las instalaciones deportivas o de otro tipo que adoptan medidas de control para dosificar el aforo. Solo se permitirá puestos de venta de productos exclusivamente alimentarios y de primera necesidad, excluyendo hostelería y restauración, y los puestos deberán estar separados por una vía de tránsito y con una distancia mínima entre ellos de 6 metros, con una separación lateral mínima de 2,5 metros. Dentro de un puesto, los vendedores deberán guardar una distancia de 2 metros y, si no es posible, solo podrá haber uno, entre otros detalles.

La Unió, que había reclamado la medida, matiza que serán los ayuntamientos los que finalmente den el visto bueno a la medida, para desbloquear el medio de trabajo de miles de familias y que los consumidores puedan beneficiarse de la resolución.

Una vez reguladas las condiciones de apertura de estos mercados por parte de la Generalitat, "ahora corresponde a los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana decidir o no su celebración, por lo que La Unió insta a los mismos a tener sensibilidad y comenzar a celebrar los mismos cumpliendo las normas que se marcan desde la administración autonómica".

La Unió anticipaba ayer que la Generalitat iba a publicar ya de forma inminente una resolución de la consellera de Salud Universal y Salud Pública; a propuesta de la Conselleria de Agricultura y de la Economía Sostenible, por la que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat Valenciana, durante el estado de alarma provocado por COVID-19.

Sólo se permitirán los puestos de venta de productos exclusivamente alimentarios y de primera necesidad, exluyendo hostelería y restauración. En la resolución aprobada por la Generalitat se establecen una serie de requisitos para esos espacios tanto en lugares cubiertos como no cubiertos, como es la delimitación con vallas o cualquier otro medio para limitar los espacios y evitar aglomeraciones. También se especifican otra serie de medidas complementarias basadas en el distanciamiento social y otro tipo de medidas higiénicas.

El sindicato agrario "ha venido trabajando en las últimas semanas con Delegación del Gobierno, Federación Valenciana de Municipios y Provincias y Presidencia de la Generalitat "-a quienes agradece su colaboración e interés-" para que esta regulación fuera factible con objeto de evitar más pérdidas a todas aquellas personas productoras que abastecen o venden en este tipo de mercados, y que no pueden acogerse a las medidas de compensación establecidas por el Gobierno como el cese de actividad porque tienen que continuar manteniendo el cultivo o los animales.

La organización agraria proponía "retomar la actividad de estos mercados no sedentarios, y más teniendo en cuenta que buena parte de la venta corresponde a productos de la máxima proximidad. No tenía por tanto lógica su prohibición y dejar que los supermercados y grandes superficies sí pudieran abrir sin ningún tipo de problemas".

Miles de familias viven de la venta no sedentaria en la provincia. En especial en la Vega Baja para la comercialización de productos de la huerta, como fruta y verdura, que se han adaptado para llevar sus mercancías a domicilio en las últimas semanas.

