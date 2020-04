El obispo, en Santa Faz: "Todo lo que huele a Jesús es minimizado"

"Ni hemos podido hacer la Romería de Santa Faz ni hemos podido traerla a la ciudad. Todo lo que huele a Jesús es minimizado, parece que con deseos de que no existiera", ha manifestado el obispo. A las 11 horas, bendición desde el Caserío. A las 12 horas, repicarán las campanas de toda la ciudad.

El obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, ha sido el encargado de oficiar la misa de Santa Faz, que este año se ha celebrado a puerta cerrada en el interio del monasterio.

En su oficio, Murgui ha señalado que "más allá de los remedios médicos, las personas necesitamos auxilio psicológico y espiritual".

Respecto al intento de la Iglesia y el Ayuntamiento de que la Reliquia se trasladara hasta el Castillo para bendecir la ciudad, el obispo ha mandado un mensaje velado a la Subdelegación del Gobierno, que prohibió el acto por no estar recogido entre las excepciones a la limitación de circulación por el estado de alarma. "Todo lo que huele a Jesús es minimizado, parece que con deseos de que no existiera. Esa sequía de Dios conlleva otras sequías, que afectan a la familia, al valor de la vida, a la dignidad de las personas, a la educación... a tantas cosas que no están pasando".

Murgui ha recordado la voz unida de muchos alicantinos, que se mostraron en los últimos días a favor de la histórica bendición desde el Matxo del Castell. "Lo hemos podido comprobar las ultimas semanas. Ha sido mucha gente, instituciones, personas, las que han tratado de apoyar que hoy la venerada Reliquia visitara nuestra ciudad. Era una idea hermosísima".

El obispo también ha tenido palabras para los mayores que están muriendo en las residencias, en un mensaje muy crítico con el sistema: "Arrinconados en una residencia o en su propia casa, está la gente mayor, que después de gastar su vida, generaciones que crearon la democracia, y así se lo estamos pagando. Mayores que han creado este país, que tienen como pago la muerte. No porque no porque los matemos, claro, sino porque hemos creado unas condiciones que no están a la altura de estas generaciones. Fueron héroes en el trabajo, en crear una convivencia que vale oro".

Tras la misa, tendrá lugar la bendición desde la puerta del monasterio. A las 12 horas, está previsto que todas las campanas de la ciudad repiquen.

En el acceso a la Santa Faz hay controles de vehículos de la Policía y también presencia de la Guardia Civil.