Mañana con el periódico INFORMACIÓN consigue la moneda de la Santa Faz gratis

Como tantas otras festividades la tradicional romería de la Santa Faz de Alicante, que se hubiera celebrado mañana, jueves 23 de abril, se ha visto obligada a posponerse debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

No obstante, siendo conscientes de que esta es una fecha muy importante y esperada por todos los alicantinos, INFORMACIÓN quiere aportar su «granito» de arena acercando la Santa Faz a los hogares con dos obsequios, una lámina que se entregó el pasado domingo y la moneda de la Santa Faz que se ofrece mañana gratis con el periódico.

Moneda de la Santa Faz

Mañana, jueves 23 de abril, día de la Santa Faz, se entregará de manera totalmente gratuita con el periódico una moneda-imán con la imagen de la Santa Faz. Se encontrará en los puntos de venta de la edición de L'Alacantí. ¡Acércate a tu kiosko para conseguirla!

Galería #SantaFazencasa

Además, desde INFORMACIÓN se ha puesto en marcha una galería de fotos bajo el lema #SantaFazencasa. Las fotos que nos están llegando se publicarán mañana, día de Santa Faz, en la página web del periódico.

Si ya has mandado tu imagen puedes encontrarla mañana en la web, y si aún no la has enviado ¡estás a tiempo!

Los lectores que lo deseen pueden enviarnos todavía hoy sus fotos de «romería en casa» a santafaz2020@informacion.es