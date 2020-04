Alicante, la ciudad dormida

Parece mentira, la ciudad duerme, nada es real.

Cojo mi coche y me muevo por las calles más bulliciosas de este nuestro

Alicante, esas avenidas que deberían estar llenas de gentes de un lado para el otro, cada uno o cada una con sus quehaceres diarios.

Pero está tranquila, apenas cuento una decena de personas con las que me cruzo, la mayoría pasea al perro, toda una suerte en estos tiempos. Otras, las menos van solos, nos cruzamos a la distancia y nos miramos, como desconocidos, como raros, diferentes el uno del otro.

Esa mirada que hace tiempo, de haberse producido, hubiese sido de la mas ignorancia absoluta, como si ese mirar fuese fruto de la casualidad de un cruce entre dos seres inertes, los cuales no se llegan a ver, solo es eso, una mirada perdida, cada cual con sus problemas del día a día que ahora duermen.

Pero ahora todo es distinto, las miradas valen mucho, tienen sentido, hay un contexto detrás de cada una de ellas.

Alguna de ellas, son perdidas, pero la mayoría tienen esa especie de inquina, de saber que haces allí afuera, en territorio comanche, ese territorio que ahora ya no te pertenece.

Te mira a los ojos, con su cara semicubierta por una mascarilla que parece estar de moda, quizás por la obligación del momento. Esa mirada es corta, pero te lleva a preguntarte muchas cosas, ahora normales pero hace unas semanas impensables.

El porqué de todo aquello no se entiende, pero ese segundo en el que las pupilas de uno y otro lado se cruzan, te separan aún más de la normalidad.

Parece un escenario de la película, donde antes había vida ya no la hay o está escondida.

Mi mirada curiosa siempre y en estos tiempos aún más si cabe, me lleva a valorar cada instante, todo me parece raro y con la cámara que me acompaña desde hace ya muchos años, en todo tipo de entuertos, intento ahora mostrar la realidad que nos acompaña.

Al mirar de frente, veo que paseo solitario, por una Explanada de Alicante donde unas cuantas palomas se picotean en unos breves cortejos de amor.

Paso a paso, contando las ondas coloristas del famoso paseo llego a la altura de la Rambla, donde los edificios aguardan a que todo vuelva a ser normal.

Miro hacia el infinito, donde dos autobuses urbanos aguardan su turno para volver al recorrer las calles vacías y las paradas sin gentes.

Mientras miro a través del objetivo que acompaña a mi cámara, veo cruzar en la lejanía a esa chica con la que antes me había cruzado, es la afortunada del perro, que cruza alegre una deshabitada avenida de cuatro carriles desamparados.

Me doy cuenta de que me da miedo esa soledad cuando dejo de mirar a través de mi Nikon, me intriga y me hace sentir un poco mal, como si algo no fuese bien y es que encerrado en casa no te das cuenta de lo que verdaderamente pasa, pero he de salir, con muchas ganas de contar lo que allí pasa, aunque con mucho miedo por enfrentarme a algo desconocido.

Sigo aquí solo, con mi cámara, paseando por el paseo del Postiguet, ahora cerrado, donde poco antes había dejado mi coche que me saco de mi confinamiento, ese coche que ahora permanece solitario, en un parking normalmente abarrotado de vehículos.

Vuelvo a casa, mientras me sigo cruzando con gente, esta vez desde el coche, ese coche que ahora me protege del temido bicho. No pongo la radio, prefiero sentir el sonido de la soledad, la soledad del confinamiento que a cada uno de nosotros nos lleva a vivir estos días raros.

Pero allí afuera hay vida y volveremos a vivir con total libertad, esa que ahora nos han robado, pero seguro que nos será devuelta.

Volverán los abrazos añorados y las risas a carcajadas con los amigos.